〈世界法說〉Q4營收估季減27% 近6季來首次跌破百億元

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (1) 日召開法說，由於消費性電子終端市場需求疲弱，客戶積極調整庫存，導致第四季產能利用率進一步下滑，其中 2 成產能將預先為客戶建庫存，以維持稼動率與毛利率，預估第四季營收約達新台幣 95-99 億元，為近 6 季首度跌破百億元，以中位數換算，相當於季減約 27%。

世界先進預期，在新台幣平均匯率 1 美元兌 31.7 元假設下，營收估新台幣 95-99 億元，毛利率 39-41%，營益率 25.5-27.5%，雙率均較第三季下滑。

世界先進財務長黃惠蘭指出，過去產能利用率每降 10%，影響毛利率約 0.4-0.45%，但擔心客戶第四季過度修正庫存，在與客戶協商、取得其同意下，約 20% 產能將用於預先為客戶建立庫存，使毛利率降幅相較營收下滑幅度有撐。

世界先進第三季受惠產品組合調整，平均 ASP 季增 1-3%，黃惠蘭指出，第四季平均 ASP 估將下滑 4-6%，主要受細線寬比重降低、產品組合調整，及針對部分客戶讓利導致 ASP 下滑。

營運長尉濟時表示，因終端市場需求疲弱，客戶調整庫存，使訂單能見度縮短至 3 個月左右；其中大型驅動 IC 產品出貨下滑幅度較明顯，0.18 微米及先進製程比重將進一步減少。

談及長約議題，董事長方略表示，供應鏈明年上半年仍會面臨較大挑戰，但新產能建置還是要時間，將配合長約開出新產能，但在可預見的控制範圍內，會持續滾動式觀察、下修新產能開出的量，初步看新產能開出由原預估的 2 萬片降至 1.5 片。

另外，由於世界先進前三季 EPS 已達 7.81 元，已超越去年全年，市場關注明年配息，對此，方略回應，公司股利政策希望穩健及具成長性，希望不會低於去年度，但當然還是要考慮後續的投資需求。

世界先進今年產能仍預計為 314.8 萬片八吋晶圓，年增約 9%，第四季月產能將較上季持平、約 27 萬片 8 吋晶圓。