緯穎馬來西亞廠二期工程今動土 估2024年完工啟用

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (27) 日宣布，旗下馬來西亞柔佛伺服器組裝廠第二期工程正式動工，將主要拓展伺服器主機板生產線，預計在 2024 年投入運作，至於先前已動土的第一期整機櫃組裝廠則預計在 2023 年第一季完工。

緯穎表示，去年 12 月即啟動馬來西亞廠第一期工程，打造伺服器整機櫃組裝廠，隨著第二期伺服器主機板生產線正式動工，未來馬來西亞廠將成為緯穎全球重要製造樞紐之一，可望提供伺服器主機板、整機櫃組裝產線等一站式服務，以因應超大型資料中心與日俱增的服務需求。

緯穎總經理張順來表示，待兩期工程陸續完工後，馬來西亞廠區將快速成長，而本次新廠建造也導入新世代技術，並以符合馬來西亞綠色建築指標金級認證的最高標準進行，實現智慧製造，展現對永續環境、經營的承諾。

Meta(META-US) 全球供應鏈總監 Sandeep Jayaram 也指出，Meta 自 2012 年起持續與緯穎深入，透過雙方信任、透明基礎上，實現業務成長目標。

馬來西亞投資發展局 (MIDA) 首席執行官阿罕阿都拉曼透露，緯穎本次的擴建項目符合馬來西亞國家投資願景 (NIA)，使馬來西亞成為戰略投資中心，期待與緯穎持續密切合作，並承諾支持其在馬來西亞的業務增長。

展望未來，緯穎說，面對產業環境變局，將審慎應對各種供應鏈風險，並與上下游供應鏈合作維持營運穩定，除馬來西亞二期工程外，墨西哥新廠也預計在本季底動土新建，以支應未來客戶需求成長。