緯穎邊緣運算伺服器布局報捷 打入波蘭電信商

伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 邊緣運算伺服器布局報捷，打入波蘭電信大廠 Hawe Telekom 供應鏈，在新一代邊緣資料中心資料處理網路中，提供支援超低延遲網路串流的 Content Delivery Network (CDN) 系統，緯穎說，象徵公司布局已從雲端走向邊緣運算。

緯穎表示，波蘭電信大廠 Hawe Telekom 近期推出新一代邊緣資料中心資料處理網路，主要功能之一即是支援超低延遲網路串流的 CDN 系統，緯穎做為技術合作夥伴，提供 CDN 所需的邊緣運算伺服器，以 OCP openEDGE 設計的 ES200，將可協助客戶快速處理網路資料。

緯穎進一步指出，Hawe Telekom 長期策略是藉由 5G 網路、Hawe 自有網路基礎設施，開發創新產品和服務，新建的 CDN 系統除基於新一代邊緣資料中心資料處理網路外，也是其因應市場需求的最新投資，將整合具備 DWDM 傳輸系統的網路設備，更利用光纖網路，大幅減少資料傳輸到終端用戶的時間。

Hawe Telekom 部門網路營運中心總監 Piotr Pomin 說，緯穎是邊緣運算伺服器的領導廠商，雙邊合作將可望確保整體網路安全性、播放品質、線上影音節目的連續性。

緯穎專注資料中心 IT 基礎設備布局，緯穎資深總監龐景德表示，這次與 Hawe Telekom 合作的項目中，即導入 OCP openEDGE 計畫中運算能力最強大的 ES200 伺服器，可望因應邊緣運算應用多元使用情境。

營運方面，緯穎 9 月營收也在客戶需求強勁帶動、料況改善下，單月衝上 314.83 億元，月增 19.4%、年增 88%，改寫歷史次高，第三季營收則達 796.74 億元，季增 6.2%、年增 76%，創歷史單季新高，累計前三季營收也已超越去年全年，達 2054.36 億元、年增 51.34%。