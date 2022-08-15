緯穎擴大布局馬來西亞 擬砸逾19億元自地委建廠房

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今 (15) 日公告，與 HWA HIN SDN.BHD. 簽署自地委建契約，預期投入馬來幣約 2.88 億元 (約新台幣 19.35 億元) 持續在馬來西亞興建廠房，以因應業務發展、策略規劃需要。緯穎馬來西亞廠一期整機櫃組裝廠預計明年首季完工，二期工程日前也已動工。

緯穎為就近服務客戶、擴大營運規模，近年積極擴充全球產能，其中，馬來西亞廠自有組裝廠分為兩期工程，首期工程已在去年 12 月啟動，主要為伺服器整機櫃組裝產線，預計明年首季完工啟用，二期工程則進一步鎖定伺服器主機板產線，也在今年 6 月正式動土，預計 2024 年完工後，將可提供客戶一站式服務。

因應需求，緯穎日前也通過對馬來西亞子公司 Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD. 增資 3400 萬美元 (約新台幣 10.2 億元)，用於因應產業持續成長、強化自有產能。

展望未來，緯穎看好，企業加速數位轉型與各種 AI 應用需求，將帶動雲端資料中心產業持續成長，雖然市場不確定性、供應鏈風險仍在，但將持續投資台灣、北美與東南亞自有產能，並與上下游客戶供應商協同合作，維持營運穩定及彈性。

營運方面，緯穎第二季在需求暢旺、缺料狀況改善下，單季三率三升，營收、獲利、每股純益均寫新高，第二季稅後純益達 35.63 億元，每股賺 20.38 元，累計上半年稅後純益 59.09 億元，每股賺 33.79 元。