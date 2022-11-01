彰銀行動守護地球 企業志工愛海淨灘

彰化銀行致力推動友善環境及踐行永續發展，推出「珍愛資源 行動守護地球」系列活動，並選擇今年 10 月為志工月，以愛地球來慶祝行慶，分別於 10 月 16 日、10 月 22 日及 10 月 29 日在北中南舉辦 5 場淨溪及淨灘活動，共有 260 位企業志工熱情參與，以實際行動保護海洋和土地，為地球永續發展盡一份心力。

近幾年氣候變遷，對環境和生物造成極大衝擊。為了與環境、社會共好，彰銀與社團法人中華民國荒野保護協會合作，除了開設自然生態講座，積極推廣環境教育，進行種子志工培訓，強化員工的環保意識外，面對日益嚴重的海洋污染問題，由各區營運處及總行發起 5 場淨溪及淨灘活動，共清理 634 公斤垃圾，減少海洋污染，以行動支持海洋生態保育。

彰銀在 10 月 29 日舉辦的新北八里挖子尾自然保留區淨灘活動，是志工月最後一場壓軸的淨灘場次，由 ESG 小組總負責人副總經理陳斌攜手百名企業志工共同清理海洋廢棄物，希望透過本次的活動，讓員工藉此反思自身的生活習慣，養成珍愛資源、減少浪費的觀念，共同為減緩氣候變遷和環境永續而努力。

彰銀表示，減少海洋廢棄物一直都是全球關切議題，海洋廢棄物包括塑膠袋、寶特瓶、吸管、塑膠器皿、菸蒂、漁業用具等等，多數與塑膠製品相關，而塑膠經過長久風吹日曬與潮汐沖刷後，會碎裂變成小塑膠碎片，在自然界中並不會消失，更容易造成海洋生物誤食，這些塑膠製品不僅危害海洋環境生態，也透過食物鏈影響人類健康，海洋具有調節水資源與天氣的功能，也是孕育生物多樣性的重要場域，亟需社會大眾共同關注與投入海洋保護。

陳斌表示，淨溪、淨灘活動的真正意義在於淨化溪流與海灘的同時，將環境保護的理念深植於每個人的心中，有感於漂流至岸邊的廢棄物不少，呼籲大家正視海洋生態保育的重要性，進而改變生活習慣與方式，減少使用一次性塑膠製品、落實資源回收再利用等等。

期許每個人都能身體力行，透過自備環保袋、環保餐具、環保杯等方式，從源頭推動減塑生活，並將資源有效循環利用，每一個小小的改變，都能對地球產生莫大的影響力。

展望未來，彰銀以身為地球公民的責任，力行節能減碳，推動友善環保行動，落實綠色營運，投注綠色金融開發，期盼透過金融本業的影響力促進環境永續發展，帶動更多客戶加入守護地球的行列。

彰銀副總經理陳斌 (左 1) 將拾獲廢棄物分類登記於淨灘行動紀錄表中。

彰銀志工將撿拾之廢棄物進行秤重，志工月 5 場淨溪及淨灘活動，共清理 634 公斤垃圾。



