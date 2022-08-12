〈ESG大趨勢〉彰銀、奇美實業簽署30億元連結永續績效貸款 利率減碼看氣體減量

彰化銀行 (2801-TW) 宣布與奇美實業簽署 3 年期、新台幣 30 億元永續績效連結貸款，只要奇美實業在溫室氣體減量方面，提出經第三方專業機構認證的數據進行年度檢核，並依達成與否提供優惠的貸款利率。

所謂的「永續績效連結貸款」是指授信條件連結與永續發展相關的檢核指標，只要企業客戶符合檢核指標，即可獲得利率減碼，透過金融影響力，鼓勵企業客戶訂定中長期永續績效目標。

彰銀指出，奇美實業秉持「Clean & Green」綠色願景，接軌全球綠色供應鏈，並尋求各種綠色創新方式減少碳排放，以具體行動傳達對環境保護的重視，實現聯合國永續發展目標 (SDGs)。

此外，奇美實業也榮獲 2021 年「亞洲企業社會責任獎 (Asia Responsible Enterprise Awards 2021) 之綠色領導獎 (Green Leadership)」，顯示奇美實業長期以來在綠色永續的努力深獲國際肯定。

彰銀指出，對於全球氣候變遷及減碳趨勢，金融業需肩負社會責任，除了自身積極節能減碳外，希望能發揮影響力來支持及協助企業進行轉型，共同朝淨零目標邁進。

彰銀強調，將透過第三方顧問專業查核，嚴謹的推動綠色相關授信，持續精進環境 (E)、社會 (S) 與治理 (G) 各面向的永續作為，提升企業永續韌性，穩步奠定永續經營的服務模式。