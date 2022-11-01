搶智慧電網商機 玖鼎電力4日每股36.5元登興櫃

智慧電網概念股玖鼎電力 (4588-TW) 今 (1) 日舉行媒體茶敘，預計 11 月 4 日每股 36.5 元登興櫃掛牌，玖鼎搶攻全球智慧電網趨勢，智慧電表也打進台電供應鏈，營運進入快速成長期。

因應全球建置智慧電網潮流，玖鼎 2005 年由工研院能源與資源研究所 (現綠能所) 移轉核心團隊與專利成立，股東包含士電、工研院創新工業、旺玖科技、亞力電機等。

玖鼎主要營運分三大業務，包含智慧電網、電力監控系統與電能管理系統，初期專注電力監控系統布局，並進駐竹科園區，2018 年開發出智慧電表模組打入台電市場後，營運跳躍式成長。

玖鼎上半年營收 3.41 億元，年增 111.5%，毛利率 35.06%，年減 1.2 個百分點，營益率 22.8% 較去年虧轉盈，稅後純益 5968 萬元，每股純益 1.63 元；累計前三季營收 4.71 億元，年增 214%，毛利率 35.14%，稅後純益 7786.7 萬元，每股純益 2 元。

三大業務比重來看，玖鼎前三季智慧電網營收占比約 60%，電力監控系統與電能管理系統比重約占 40%。玖鼎電力主要核心技術包括電力量測、通訊、系統整合，針對美規、歐規智慧電表進行開發，聚焦智慧電表、電業加值服務的龐大商機。