〈美股盤後〉道瓊收黑 但創1976年1月來最佳單月表現

有聯準會傳聲筒之稱的《華爾街日報》記者 Nick Timiraos 透露，聯準會可能將終端利率拉高於預期，美債殖利率週一 (31 日) 攀升，美股四大指數盡墨。Meta 引領科技股下滑，英特爾和安進拖累下，道瓊收黑近 130 點，但道瓊創自 1976 年 1 月以來的最佳單月表現。

所有主指均在 10 月份大幅走升，道瓊月漲幅達 13.95%，標普和那指則分別上漲約 8% 和 3.9%，結束連兩個月的跌勢。

政經方面，聯準會將召開 11 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，摩根大通策略師預期，聯準會激進升息的步伐可能在 12 月放緩，摩根士丹利分析師則認為，3 個月和 10 年期美債殖利率倒掛皆顯示，聯準會遲早會轉趨鴿派。

在油價居高不下拖累民主黨期中選舉前景的情況下，美國總統拜登呼籲國會考慮對石油和天然氣公司徵暴利稅 (windfall tax)。

全球糧食危機再度惡化，俄羅斯聲稱其克里米亞艦隊遭受的無人機襲擊後，終止參與聯合國促成的黑海穀物出口協議，小麥價格飆升。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.30 億例，死亡數突破 658 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (31 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源板塊收紅，通訊服務、資訊科技和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體下滑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.54%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.85%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.59%；Meta (META-US) 大跌 6.09%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.94%。

道瓊成分股逾半收黑。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.56%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.5%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.32%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.31%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.37%。

費半成分股普遍疲軟。英特爾 (INTC-US) 下跌 2.20% ；高通 (QCOM-US) 下跌 1.30%；AMD (AMD-US) 下跌 3.14%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.44%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.59%；德儀 (TXN-US) 跌 0.45%；美光 (MU-US) 上漲 0.11%。

台股 ADR 以日月光跌幅最大。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.74%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.14%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.06%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.54% 至每股 153.34 美元。多家外媒報導，富士康鄭州廠先前爆大規模感染，由於傳出員工漏夜逃離，鄭州廠 11 月 iPhone 產量恐減少高達 30%，富士康則準備讓備用產能上線，並調高員工時薪逾三分之一來因應。

推特 (TWTR-US) 持續停牌，將於 11 月 8 日從紐約證券交易所下市。馬斯克將擔任推特 CEO，並且安排超過 50 名特斯拉員工進行程式碼審查等工作，重新設計推特訂閱和驗證系統，管理層要求他們日夜兩班進行，每週工作七日以達成目標，否則飯碗不保。

美國的自動駕駛卡車公司圖森未來 (TuSimple) (TSP-US) 週一股價幾乎腰斬，暴跌 45.64% 至每股 3.43 美元。圖森未來正面臨聯邦調查，該公司涉嫌向初創公司 Hydron 不當提供資金及轉讓技術，圖森未來前執行長侯曉迪週一證實已被公司董事會免去董事長兼執行長的職務。

美國車用半導體 IDM 廠安森美 (Onsemi) (ON-US) 大跌 8.97% 至每股 61.43 美元。安森美最新財報營收和獲利均優於預期，財測也符合預期。日媒傳出，日本私募股權基金將收購安森美位於日本新潟的晶圓廠。

安進 (Amgen) (AMGN-US) 下跌 1.26% 至每股 270.35 美元，結束連續三天升勢，巴克萊分析師認為，安進近期漲勢主要受早期減肥療法 AMG133 推動，但估值已過高，將安進股票評級下調至「減持」。

經濟數據

美國 10 月芝加哥 PMI 報 45.2，預期 47，前值 45.7

華爾街分析

SPI 資產管理公司常務合夥人 Stephen Innes 指出，聯準會本週會議的結果，對於年底前美股走勢至關重要。

ActivTrades 分析師 Pierre Veyret 表示，市場仍處於動盪，並可能會持續到本週五，因為投資人本週有很多東西要消化，預計波動性在主席鮑爾談話時達到高峰，因為許多交易員預計鮑爾鷹派措辭會略微減弱。

瑞銀美國資產配置主管 Jason Draho 認為，儘管近期股市漲勢看來不可持續，但這並不意味著未來幾週市場無法持續走高，前提是聯準會、就業和通膨數據不會令人失望。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主