〈美股熱門股〉散戶回歸 迷因股、借殼上市公司股價勁揚

美股周一（31 日）散戶大量回歸，替 GameStop 等熱門迷因股與 Getty Images Holdings 等借殼上市公司創造了一個動盪的交易日。

GameStop 周一股價一度大漲 24%，也因股價波動過大而暫停交易一次，不過截至盤中股漲幅收斂至 0.51%，每股暫報 28.32 美元；另外與特殊目的收購公司（SPCA）合併上市的 Getty Images Holdings(GETY-US) 股價稍早一度大漲 50%，同樣引起短暫停牌，截至盤中漲幅收窄至 29.03%，每股暫報 6.52 美元。

其他受散戶歡迎的股票也在周一齊漲，截至盤中 Bed Bath & Beyond(BBBY-US)、AMC(AMC-US) 分別上漲 0.46% 與 1.23%，漲幅均較稍早大幅收窄，而借殼上市的影片分享平台 Rumble(RUM-US) 則勁揚 6.51%。

Truist 諮詢服務公司首席市場策略師 Keith Lerner 提醒，這些股票漲勢沒有規律或理由，通常不會根據大盤趨勢進行交易，而是靠投機與流動性交易。

Lerner 補充說：「在沒有任何消息情況下，單日漲幅既能如此誇張的攀高，也能迅速崩跌，這是給投資人的警告。」

根據彭博追蹤的一籃子所謂迷因股指數上漲 1.4%，而借殼上市公司指數下跌約 0.2%。今年以來，投資人由於對美國經濟可能衰退的擔憂，高風險資產股票需求有所下降，上述兩項指數均大幅下挫。

投資人對這兩族群股票興趣突然回升之際，美股未來兩周走勢可能荊棘遍布，影響因素包括：聯準會（Fed）即將宣布利率決策、美國 10 月非農就業報告、期中選舉以及 10 月通膨數據。