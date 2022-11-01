拜登警告能源業者將開徵暴利稅

隨著美國期中選舉即將到來，美國總統拜登週一 (31 日) 呼籲石油和天然氣公司提高產量，降低美國人生活成本，否則將對這些公司開徵暴利稅。

美國期中選舉將於 11 月 8 日登場，物價飆漲不斷榨乾美國消費者荷包，拜登的支持率業不斷下滑，拜登在選前試圖力挽狂瀾，除了先前簽署 4300 億美元的「降低通膨法案」，還不斷敦促能源業者擴大生產，企圖拉低油氣價格。

拜登警告：「石油能源公司必須為消費者、社會和國家利益有所行動，透過增產和提高煉油能力來投資美國，如果不這樣做，這些公司將對繳納更高的稅，並面臨其他限制。」

美國總統拜登週一 (31 日) 呼籲石油和天然氣公司提高產量，降低美國人生活成本 (圖片：AFP)

拜登抨擊，能源業者沒有兌現投資美國和支持美國人民的承諾，他們近期公布創紀錄的財報獲利，並不是因為他們做出一些新的或創新的事情，這些獲利是戰爭下的意外之財。

拜登認為：「這太離譜了，如果他們能把這些利潤回饋給消費者，汽油均價將下降約 50 美分。」

拜登並沒有詳述暴利稅的更多細節，但他表示將與國會合作，研究可以使用的選項，要讓這些公司停止戰爭牟取暴利並且履行其責。

數月來，白宮一直考慮與國會提案向能源業者開徵暴利稅，能源專家認為，無論是民主黨還是共和黨控制國會，通膨對能源公司暴利稅的法案可能都很困難。

距離期中選舉不到 8 天，共和黨控制眾議院表現樂觀，而在參議院席位爭奪戰中，仍存在不確定性，其中北卡羅萊納州州和俄亥俄州的參議院席位最具有競爭性。

擺脫油價下滑陰霾，能源股週一仍走升，為標普唯一收紅的板塊。WTI 原油期貨價格週一下跌 1.6%，收每桶 86.53 美元，Brent 原油期貨價格下跌 1%，收每桶 94.83 美元。