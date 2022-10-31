彭博：蘋果Mac新品將延後至明年Q1發布

市場預期蘋果今年底前將發布 Mac 新品，不過，彭博蘋果專欄記者 Mark Gurman 今 (31) 日指出，蘋果不打算在今年發布任何新 Mac 產品，將全數延後至明年第一季，包括 MacBook Pro、Mac mini 和 Mac Pro 新品。

Gurman 表示，蘋果 (AAPL-US) 已決定明年再發布 Mac 新品，包含傳聞 11 月將亮相的 MacBook Pro，另外，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 上周五電話會議中也表示，蘋果已確定今年產品陣容，意味接下來將全力備戰年底消費旺季，不會再發布新產品。

Gurman 指出，蘋果財務長 Luca Maestri 也表示，今年 MacBook Pro 導入 M1 晶片，與去年相比具有較多挑戰性，言下之意透露今年將不會發布搭載 M2 晶片的新品。

蘋果 14、16 吋 MacBook Pro 新品預計將搭載 M2 Pro 或 M2 Max 晶片，Mac mini 新品則採用 M2 晶片，與目前 MacBook Air 、13 吋 MacBook Pro 相同。同時，蘋果也已開始在 Mac mini 中測試 M2 Pro 晶片。

蘋果積極將自研晶片導入 Mac Pro 新品，目前已在加速產品測試，預計高階 Mac 桌機搭配的兩款新處理器晶片將稱為「M2 Ultra」和「M2 Extreme」，性能至少是 M2 Max 的 2-4 倍。