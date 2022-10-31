傳馬斯克團隊敲定推特裁員計畫 第一輪將砍掉約2千人

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）周一（31 日）援引知情人士消息報導，推特新老闆馬斯克的團隊正在決定第一輪裁員計畫，目標是裁員約四分之一員工約 2,000 人。

知情人士表示，裁員範圍涉及幾乎所有部門包括銷售、產品、工程、法律、信任與安全部門。《華盛頓郵報》看到的一份文件顯示，除了工程師外，一些銷售部門薪水超過 30 萬美元的員工也列在名單內。

根據監管文件顯示，推特去年底員工人數大約有 7,000 多名，此次 25% 裁員大約解雇接近 2,000 名員工。

報導稱，馬斯克在推特的核心圈人士之一、其律師 Alex Spiro 上周末都在與推特剩下的高層進行磋商事宜，包括平台內容審核方式以及就開始裁員 25% 計畫進行詳細討論。報導還稱，裁員計畫將早於 11 月 1 日，避免推特員工獲得當天的股票授予。對此馬斯克在推特上表示報導是子虛烏有，Spiro 則並未回應。

值得注意的是，根據《華盛頓郵報》獲得照片，馬斯克的長期合作夥伴

David Sacks 與 Jason Calcanis 上周出現在推特的公司名錄（company directory）中，兩人都有正式的公司電子郵件，頭銜為「推特軟體工程師」。對此，Sacks、Calcanis 均未回應置評請求。

馬斯克在今年稍早時曾表示打算削減推特近 75% 的員工，只留下 2,000 名員工，不過上周他在參觀推特總部時向員工表示，不打算進行四分之三的裁員計畫。不過有知情人士稱，總裁員人數可能接近 50%。

知情人士也說，新的領導團隊正在就推特業務的各方面提出問題討論，包括內容審核、垃圾郵件與即將到來的美國選舉風險的細節。