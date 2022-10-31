房市10月議價空間緩增 房仲：賣方市場風向已變

信義房屋 (9940-TW) 觀察 10 月市場交易，受到今年利率升升不息與股市跌跌不休影響，房市買氣持續清淡，而過去一段時間強勢的賣方市場已逐漸鬆動，觀察 10 月議價空間已有略為增加的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房市從 4 月疫情爆發以來，交易量已量縮約半年時間，加上今年第一季的房價普遍都來到歷史高點，後續又面臨利率連三季調升，股市一度大跌近 6000 點，房市難免高處不勝寒，近月交易議價空間已有略為放大趨勢，不過因為最近成交速度較快的都是條件較好的物件，因此議價空間僅呈現緩增，但過去以來的強勢賣方市場，已經逐漸轉為買賣雙方較為平衡的健康狀態。

統計顯示，10 月的交易狀況，換屋交易占比較上月增加，研判應是換屋族已在市場上看屋一段時間，碰到滿意的物件且屋主也願意讓利，才在 10 月順利交易，觀察台北市總價 2000-2500 萬元的交易表現較佳，新北市則是總價 700-1500 萬元表現穩定，總價 2000-3000 萬元略為增加，反映新北市的換屋交易維持相對活絡。

信義房屋指出，10 月桃園市、台中市、台南市與高雄市，交易量較穩定的都是總價 1000~1500 萬元的房屋，不過觀察前段時間的交易熱區，新竹受到房價大幅飆漲與科技業股價修正影響，房市也出現降溫跡象，交易維持低量，且議價空間也逐漸增加。

曾敬德指出，現在市場上幾乎都沒有甚麼好消息，對於居高思危的房市逐漸產生壓力，房市也從過去強勢的屋主市場，逐漸轉為買賣雙方平衡的狀態。