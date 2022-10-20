〈房產〉北台灣房屋新建案銷售率瀕5成保衛戰 房價可能面臨轉折

據市調機構統計，北台灣新建案今年來每月近一年平均銷售率在 2 月達到 61.33% 最高點，之後逐月下滑，今年 9 月近一年平均銷售率下滑到 52.92%，為今年單月最低，意味新建案銷售速度正在趨緩。

住展研發長何世昌表示，今年第二季升息與本土疫情大爆發，新建案市況直直落，外界預言房價即將反轉下殺，但預售屋房價依然持續上揚，原因與近一年銷售率仍在 5 成多空分水嶺之上有關，一旦銷售率跌破 5 成，價格下修的壓力就會浮現。

住展指出，北台灣新建案銷售率在今年 3 月開始下滑，4 月下挫幅度加大，升息與本土疫情為主要導火線，其次是俄烏戰爭引發台海危機聯想，導致資金出走、豪宅市場成交萎縮。升息打擊購屋信心，疫情爆發則影響民眾看屋意願、推遲購屋計畫，4 月疫情失控衝擊最劇烈，近一年銷售率重挫近 3 個百分點，多重因素下，新建案市況因而受拖累。

何世昌指出，北台灣新建案銷售率走勢，預期至 11 月都會逐漸下滑，倘若選後 12 月買氣未能回升，2023 年第一季新建案近一年銷售率將會跌至 50% 多空分水嶺以下，最快第二季房價可能出現轉折。但如果選後銷售率上揚，則反轉下跌的空襲警報將暫時解除。

住展統計指出，北台灣各縣市中，以新竹市買氣最強，今年 9 月近一年銷售率高達約 82%；其中，香山近一年銷售率突破 9 成，北區約 79%，東區則約 77%。由於新竹市銷售率遠超出 50% 多空分水嶺之上，且線上新建案未售出的剩餘戶數低於 300 戶，短期內推案又無爆量的可能，房價未看到任何轉折跡象。

統計顯示，每坪房價已突破 100 萬元的台北市，雖然房價基期極高，且近來買氣極冷，但 9 月的近一年銷售率仍約有 56%，除了中正、大同、中山與士林等四個行政區外，其餘八個行政區平均銷售率都在五成以上，市場還算相對安全。

何世昌認為，新建案銷售率能夠高度呈現市場供需情況，當銷售率從逾 6 成降至約 53%，代表新建案由供不應求逐漸趨向於供需平衡。至於未來銷售率是否會跌破五成、轉為供過於求，除了檢視買氣能否止跌反彈外，業者也需謹慎控制供給量，避免爆量使得市場平衡被打破。