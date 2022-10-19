〈房產〉全台上半年工業類建照核發總面積76萬坪 桃園居冠占近4成

今年包括工業土地、廠房、物流倉儲等交易熱度增長，工業產品發燒，也反應在工業類建照核發上，商仲觀察建照核發面積統計，今年上半年六督工業類建照核發總面積達 76 萬坪，桃園市 28 萬坪占全台總面積近 4 成，一馬當先拿下上半年工業類建照核發面積冠軍，累計近五年總面積 246 萬坪，也在六都穩居第一。

桃園市工商發展活絡，根據桃園市經發局統計，工廠登記家數達 1.2 萬家，今年在航空城開發、軌道建設發展等議題加持，使桃園成為工業地產最熱區，從內政部公布的建照核發統計中也可發現，除了桃園市穩居冠軍，新北市 18 萬坪居次，已超越去年新北市一整年工業類建照核發坪數。

觀察近五年全台工業類建照核發坪數，桃園市 2018 年至 2022 年上半年累計總面積為 246 萬坪，居六都第一，信義全球資產公司林建勛經理分析，建照核發呈現出來的是市場未來供給，從桃園建照核發面積衝高，意味市場對工業地產發展前景持樂觀態度，近年受惠於台商回流、政策推動大型開發案，除建設公司投入工業地產相關產品開發，企業端也積極覓地自建，或將既有廠房改建為新型立體化廠辦，完工後除營運自用，也可彈性將部分空間進行租售，活化資產同時創造收益。

信義全球資產桃園商仲部經理張桂珍指出，從上市櫃法人大型交易統計數據可以觀察到，桃園今年截至前三季為止，工業地產總交易達 280 億元，規模居六都之冠，買方集中在傳產、科技業，從產品類別分析，近幾年理貨倉庫、物流中心等相關地產，在後疫情時代電商產業崛起而受到矚目，買方對倉儲、物流空間需求遽增，帶動土地、廠房交易，如統一 (1216-TW) 集團今年就以 10.3 億取得楊梅工業土地，將做物流倉儲使用。

張桂珍表示，企業選擇在桃園布局倉儲廠，原因包括桃園擁有國際機場，鄰雙北市形成北北桃生活圈，便利地理位置優勢，更有利物流往來；同時，相較雙北地區大面積土地稀缺且價高，桃園擁有方正、大面積工業土地，可供企業依需求興建倉儲廠房、理貨中心。第三，桃園多項園區開發計畫，包括航空城、沙崙產業園區等，吸引產業進場布局物流中心，倉儲物流產業群聚有助於推動倉儲產業升級，導入數位化物流運營、AI 智能理貨等，提高供應鏈物流效率，創造產業價值。