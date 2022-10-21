台綜院9月產業電力燈號轉低迷黃藍燈 景氣反轉訊號浮現

台綜院今 (21) 日發布 9 月產業電力燈號，從持平的綠燈轉成低迷的黃藍燈，在出口訂單成長趨緩，第 3 季旺季不旺態勢確立，而支撐製造業動能的半導體業，在產能利用率走跌及砍單現象逐步擴大，經營條件大不如以往，用電成長力道明顯放緩，景氣出現反轉訊號。

台綜院今天發布新聞稿指出，9 月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少 2.69%，整體產業電力景氣燈號從持平的綠燈轉向低迷的黃藍燈，其中台電高壓以上產業用電量較去年同期減少 1.94%，製造業用電成長為 - 2.36%，服務業用電 成長為 - 0.06%。

受到全球高通膨及政治地緣風險影響，各國央行陸續啟動升息，預期主要國家下半年開始將面臨經濟緊縮，進一步影響以出口為導向的台灣經濟動能。

台綜院指出，今年第 3 季起出口訂單成長顯著放緩，加上高科技產業處於庫存去化階段，預測 9 月經濟成長率為 3.3%，第 3 季經濟成長率為 3.5%，低於主計處 8 月公布預測第 3 季經濟成長率 4.71%。

在產業部分，半導體業因疫情紅利消退、全球通膨壓力，導致主要消費性電子產品需求降溫，半導體供應鏈第 3 季開始調節庫存，部分晶圓代工廠產能利用率下滑，擴廠與新產能進度延後，9 月電力景氣燈號雖仍然維持紅燈，但用電量出現今年以來首度成長率低於 10%，用電成長幅度明顯趨緩。

至於出口訂單則受晶圓代工廠砍單效應，半導體相關的電子產業接單放緩，與用電量兩者走勢來看，半導體業開始出現反轉訊號，終結 2020 年以來半導體業超級景氣循環周期。

在電腦、電子及光學製品業部分，受惠 5G、雲端 運算與車用電子等新興科技需求續強，電力景氣燈號維持穩定的綠燈；電子與資通訊產品出口接單因雲端資料服務需求推升相關設備動能。

但光學器材終端產品需求仍疲弱，接單表現持續不振；電腦、電子及光學製品業與用電量兩者走勢來看，產業景反轉訊號持續半年，產業景氣呈下滑趨勢。

台綜院指出，國內傳統產業與電子產業用電量及出口訂單成長普遍趨緩，產業景氣呈下滑或低迷態勢，過去支撐製造業動能的半導體業，在產能利用率走跌及砍單現象逐步擴大，經營條件大不如以往，用電成長力道明顯放緩，景氣出現反轉訊號。

整體而言，未來在中美科技戰激烈戰火下，加上美國通過晶片法案，勢必削弱國內產業景氣，後續應審慎評估對經濟影響力道。