心誠鎂霧化器開發有進展 明年登錄興櫃

心誠鎂 (6934-TW) 今 (31) 日宣布，與國際藥廠合作開發的醫用霧化器，其中用於吸入性免疫球蛋白 CSL-787 已展開一期臨床試驗、治療慢性肺阻塞 (COPD) 的呼吸驅動霧化器也將於明年進入人體試驗，心誠鎂近期也獲主管機關核准公開發行，規劃 2023 年登錄興櫃。

心誠鎂聚焦高階醫用霧化器的藥械合一產品，提供早期開發階段所需的客製化霧化器設計與藥物霧化測試，後期則提供霧化器量產與上市後的 CDMO(委託開發與生產) 服務。心誠鎂指出，由於國際間專注在吸入性藥械合一開發的 CDMO 公司不多，公司能配合藥物開發時程、降低風險。

此外，後新冠疫情時代，全球對於吸入性藥物的需求上升，心誠鎂防止氣霧溢散的呼吸偵測式霧化器，也成為藥廠在吸入式給藥領域中的主流。

產品開發方面，心誠鎂與國際血漿製劑廠合作開發的免疫球蛋白藥械合一產品 CSL787，已開展一期臨床試驗，並取得里程碑金，該產品是藉由心誠鎂旗下霧化平台 AdheResp，將生物製劑由靜脈注射 (IV) 轉為口鼻吸入遞送。

另外，心誠鎂與美國公司 AeroRx Therapeutics 共同合作開發治療慢性肺阻塞 (COPD) 的呼吸驅動霧化器，預計明年進行人體 PK/PD 試驗。此呼吸驅動霧化器是由 AeroRx 負責複方藥物劑型的開發、臨床試驗和商品化、心誠鎂則透過旗下 AdheResp 呼吸偵測式霧化器平台，提供藥物霧化測試與分析霧化性能表現。

根據市場報告指出，2028 年全球將有近 3450 萬名慢性肺阻塞患者，相關治療藥物市場銷售額高達 193 億美元 (約新台幣 6142 億元)，其中有 7-19% 的病人因患有中度至重度氣流阻塞，導致使用乾粉吸入器時，無法達到吸氣流速造成治療失敗。