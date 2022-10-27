〈景氣燈號〉9月下探黃藍燈下緣 10月恐亮低迷藍燈

全球籠罩經濟衰退風險，國發會最新發布的 9 月景氣燈號一口氣大減 6 分，燈號更直接下探黃藍燈下緣，國發會表示，我國貿易以及批發、零售及餐飲營業額指標仍相對穩健，市場擔憂，10 月景氣燈號恐再度變燈，轉亮代表景氣低迷的藍燈。

國發會說，綜合同時指標、燈號來看，景氣轉趨疲弱的趨勢明顯，且現階段來看，整體挑戰相當大，雖然景氣燈號僅差一分就將轉藍燈，但 10 月結果還是要看實際統計數字、後續情況來判斷。

值得注意的是，8 月同時指標為連續 7 個月下滑，累計跌幅 5.76%，而最新出爐的 9 月數據，同時指標經回溯修正後，也為連續 7 個月下滑，但累計跌幅擴大至 8.2%，國發會表示，外在環境風險仍存，包含各國通膨、美國聯準會利率政策、地緣政治風險、廠商存貨調整等，都對外界環境景氣造成影響。

觀察 9 項構成項目中，貨幣總計數 M1B、海關出口值、機械及電機設備進口值，還有批發、零售及餐飲營業額等 4 項指標皆亮綠燈，代表相對穩定，但國發會表示，海關出口貿易值若從美元計算已經轉為衰退，景氣燈號因以新台幣計算才呈現成長，而批發、零售及餐飲推測與去年三級警戒基期較低有關。

9 月景氣綜合判斷分數下滑至 17 分，較前一月大減 6 分，並創下 2019 年 3 月以來低點，而單月大減 6 分並不常見，國發會說，前一次單月大減是在 2018 年的 6 月，單月大減 7 分，與當時美中貿易戰爆發、美方開徵關稅有關。