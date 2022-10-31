【盤中熱點】景氣燈號逼近藍燈，竟是中長線布局時機？

一、指數強漲，IC 設計回神

1. 美股強彈 指數強彈：

上周五指數受到美股拖累，而今在美股強彈氛圍下，指數一度上漲近 200 點，逼近萬三關口，惟預估量能並未同步放大。

盤面上來看，漲點貢獻排行依序為 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科、(2412-TW)中華電、(2303-TW)聯電、(8454-TW)富邦媒

。造成盤勢壓抑的依序為 (2317-TW) 鴻海、(2002-TW)中鋼、(3036-TW)文曄、(5871-TW)中租 - KY。

單就漲跌點來看，半導體有重返檯面的態勢，其中護國神山與聯發科的上漲，是提振多方信心的重要指標。

就比重圖而言，航運族群持續萎靡不振，顯示短期市場或不再青睞航運族群。

2. 櫃生技比重降溫，市場資金有所移轉，IC 設計回神

隨著護國神身與聯發科的回神，帶動電子族群走揚，同時觀察櫃生技比重已有顯著的降溫，或與 (2454-TW) 聯發科法說會過後釋出保守展望，利空不跌反令市場認為最壞情況已過有所關係，而盤面上來看，本日市場的主軸集中在 IC 設計，日前受晶片禁令影響的矽智財族群如 (3443-TW) 創意、(3035-TW)智原、(3661-TW)世芯 - KY、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科等個股在本日皆有強於大盤的表現，或意味市場資金已經重新聚焦於科技類股，將會有助於後續盤面的發展。

二、製造業低迷 黃藍燈連七亮，接近藍燈門檻

1. 製造業低迷黃藍燈連七亮，會是布局良機？

台經院今 (31) 日發布九月台經院製造業景氣燈號，信號值減少 0.62 分至 10.53 分，代表景氣低迷的黃藍燈連七亮且同時已接近變為藍燈的門檻。台經院對此指出，受全球景氣低迷所影響，出口、外銷訂單及生產指數等經濟數據均呈現翻黑，影響需求面、原物料投入面等指標表現。股市則是因歐美升息 3 碼導致股市走跌，電子業庫存調整而出現震盪走低，影響經營環境指標表現。

整體來看，近期消費性手機新品拉貨效應仍殷，然歐美國家通膨率居高不下因而加大升息等緊縮貨幣政策來抑制通膨，民眾生活成本大幅提高，影響消費需求，中國二十前夕仍堅持清零政策掣肘消費成長力道，廠商投資、購料意願轉趨保守。

有專家認為，倘若真的轉為藍燈，建議投資人可以開始分批買進，原因是歷史上皆能買在相對低點。

為此我們以景氣對策燈號和台股來做比較，可以發現，過去景氣對策燈號與台股確實有著一定的相關性，當燈號低迷不振時，往往也會是股市的相對低點，因此未來景氣對策訊號的指標走勢，就可以輔以判斷，而在股市方面，權值個股與具潛力的產業，就是可以關注的方向。

2. 投信轉買盤中追蹤

盤前與大家分享投信轉買個股，盤中表現如下

（延伸閱讀：投信買進個股必須要寫報告，先前未買但忽然買進背後肯定有不為人知的秘密，關於策略詳細內容點我看►投信轉買策略邏輯）

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