面板景氣觸底 驅動IC本季價格跌幅再收斂

面板景氣自年初起一路修正至今，更因品牌在今年第二季、第三季大幅調節庫存，面板需求斷崖式衰退，連帶衝擊供應鏈營運，驅動 IC 業者第三季價量驟降，營收、獲利縮水，但隨著大尺寸面板止跌，業界稱「最凶險時刻已過」，第四季價格跌幅可望收斂。

面板產業近兩年受惠疫情帶來的居家辦公等需求，帶動產業迎來史上難得一見的大復甦，但今年起，由於需求逐漸被滿足，加上全球宏觀環境影響，需求也跟著急凍，成為所有消費性市場中最快降溫的產品類別。

驅動 IC 業者就因品牌廠暫停對面板廠拉貨，出貨明顯減少，且因面板廠面臨巨大虧損，也不願再以高價購買零組件，因此驅動 IC 價格呈現直線下滑，部分晶片跌幅相比去年同期高達 5 成，尤其第三季時跌幅最重。

不過，隨著面板景氣已修正一段時間，加上面板廠不願再以跌破現金成本價接單，電視面板價格率先回溫，業界也預期，第四季驅動 IC 價格跌幅可望顯著收斂，並趨於平穩。

另外，驅動 IC 第三季獲利縮水的一大原因是晶圓成本仍維持高檔，即便有降幅，也不及售價跌幅，因此造成毛利率銳減，但在晶圓廠產能鬆動下，價格底限已不像先前強硬，業者也可望受惠成本減少、售價跌幅收斂，為明年營運回穩鋪路。