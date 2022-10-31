醫揚加入亞東醫院智慧型重症呼吸照護防疫隔離平台 攜手抗疫

因應 Covid-19 新型冠狀病毒疫情，醫揚科技 (6569-TW) 本著抗疫不落後的初心捐贈亞東醫院醫規 AOI 系統整合多通道呼吸顯示器。感謝亞東醫院及金屬工業研究發展中心的肯定，讓醫揚有幸能於經濟部主辦的「醫療器材產業技術輔導與推廣計畫」的智慧型重症呼吸照護防疫隔離平台示範場域中貢獻一己之力，期盼能盡醫揚所能共同守護國人健康。

有鑑於新冠重症的傳染呼吸道疾病將成為人類的最大敵人。「智慧型重症呼吸照護防疫隔離平台」採用在隔離區外 (前室)，掌握病患呼吸 (音) 狀況與各項生理數值，調整呼吸器與醫療處置。

透過聿信醫療醫療所發展的適應呼吸的主動抗噪聽診器，以及開發在高通 Snapdragon SD-888 + 行動平台晶片上運行的床邊即時深度學習呼吸監測軟體服務愛兒默德，搭配醫揚科技醫規 AOI 系統整合多通道呼吸顯示器，即使在高強度隔離條件下，仍可監視照護病患呼吸狀況做出立即處置，同時減少實體接觸保護珍貴的醫療人力。

醫揚科技醫規 AOI 系統整合多通道呼吸顯示器超薄輕量的設計易於安裝，高速 Intel 處理器可應付繁重之醫療應用。無風扇設計滿足醫療上對無塵、容易清潔及感染控制之要求。IP54 防水設計滿足醫療院所應用之需求，支援多樣之安控裝置，保護機密醫療資料免於外洩。

一場疫情衝擊了全世界，台灣展現了深厚的醫療實力及尖端醫療科技。醫揚科技自成立以來即致力於醫療級電腦相關產品、自有品牌之研發、製造及銷售，以全球領先醫療級資訊設備供應商為目標，致力於產品在醫療自動化的應用，現為歐美地區市占前三大之醫療級電腦供應商。