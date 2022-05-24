醫揚不受大環境衝擊 訂單能見度看到Q4

醫療電腦廠醫揚 (6569-TW) 今 (24) 日舉行法說，總經理王鳳翔表示，訂單能見度已經看到第四季，並接獲歐美醫療大廠明年長單，整體接單力道穩定，並不受通膨、俄烏戰爭等因素影響。

展望今年，王鳳翔提五大成長動能，包括 Tier 1 醫療設備客戶出貨強勁，尤其是眼科、手術設備、漸凍人平板，以及 AI 影像產品新客戶貢獻；訂單能見度看到第四季；接獲歐美醫療大廠明年長單。

另外，在戰爭影響、後疫情時代，醫揚持續積極參與海外展覽；台灣地區方面，也與台科大成立醫療 AI 聯合研究中心。

王鳳翔表示，經過兩年新冠疫情，全球醫院、醫療設備商陸續導入 AI 相關品項，公司也走入醫療 AI 藍海市場，並與 AI 龍頭廠 NVIDIA、INTEL 成為策略合作夥伴，進行產品開發。

再者，醫揚參與新藥公司開發案，利用 AI 與平板技術，針對加護病房的新冠費研患者，進行肝臟腫瘤、內視鏡即時掃描與診斷。

外界關注疫情帶來的遠距醫療商機，王鳳翔回應，遠距醫療產品除了在台灣有項目正在開發外，北美主要客戶是遠距醫療專業供應商，雙方過去兩年都有交流；歐洲地區則與遠距醫療手持鏡頭廠合作，正在英國、德國等地區進行產品開發。

王鳳翔補充，AI 在醫療健康領域中，應用範圍從醫療機器人擴展到影像輔助診斷、個人健康助理與用藥管理，目前許多醫療機構，除了開始部署 AI 解決方案，大數據和雲端技術將帶領健康行業達到智慧化與數位化。

據研調機構資料顯示，2018 年醫療 AI 市場規模已達 22.4 億美元，預估 2019-2024 年複合成長率 (CAGR) 將為 40.15%，整體市場規模上看 170.2 億美元。