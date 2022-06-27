醫揚攜手雲象開發AI大腸鏡醫療設備 搶醫療商機

醫揚科技 (6569-TW) 持續布局 AI 智慧醫療，並看好精準醫療商機，結盟台灣數位病理市占第一的醫療影像 AI 領導廠商雲象科技 (aetherAI)，合作推廣大腸鏡即時 AI 瘜肉偵測產品，也攜手組成台灣 AI 醫療國家隊往海外發展，觸角延伸至澳洲市場。

國人深受大腸癌威脅，長期高居前三大癌症，每年死亡人數快速增長，然而大腸癌如果可以早期發現、及早治療，是治癒率高的癌症。從 2022 年國外研究資料顯示，藉由 AI 人機協作進行大腸鏡檢查，可提高 14%-30% 的腺瘤偵測率。

醫揚旗下 AI 產品醫療影像人工智慧運算平台 (ACCEL-JS500)，支援 NVIDIA Jetson AGX Xavier 人工智慧邊緣模組，提供高達 32 TOPS AI 運算效能，由於具備易清潔、散熱效能大等優勢，加上尺寸僅手掌大小，可依照使用者不同情境與醫療設備進行整合。

醫揚人工智慧運算平台 (ACCEL-JS500) 有助軟體快速部屬，與雲象攜手應用於大腸內視鏡瘜肉偵測系統。目前與台大醫院、國泰醫院合作的「大腸鏡即時 AI 瘜肉偵測 aetherAI Endo」，準確率高達 95％，醫師可望利用 AI 輔助，提升大腸鏡檢查的效率與一致性，病患則可有更精準的檢測結果。

雲象科技執行長葉肇元醫師指出: 善用 AI 不會疲累、高準確率、篩檢穩定的特性，尤其在人力與時間壓力下，可提升輔助診斷效益，進一步強化醫療品質。產品不僅融入醫師工作流程，即時標示瘜肉位置亦有聲音提醒，包含不易檢視的初期瘜肉、扁平型瘜肉皆能被 AI 捕獲，是醫師第二雙眼的有力助手。

「大腸鏡即時 AI 瘜肉偵測 aetherAI Endo」已獲醫療器材 GMP 及 ISO13485 品質認證，持續推進海內外醫材取證工作。未來醫揚科技可望將雲象科技的大腸鏡即時 AI 瘜肉偵測方案導入歐美既有醫療通路，擴大歐美市場，創造雙贏的局面。