醫揚AI醫療設備新品效能升8倍 Q4亮相營運添新動能

醫揚 (6569-TW) 正式加入 NVIDIA(NVDA-US) 全球合作夥伴計畫後，能及時獲得 NVIDIA 最新資訊，加速醫療設備人工智慧技術開發。透過 NVIDIA 旗下 AGX ORIN 平台，開發出的醫療影像人工智慧運算平台 ACCEL-JS1000，其 AI 性能大幅提升 8 倍，該產品符合最新醫療安規標準與電磁相容性認證，包括 IEC/EN60601-1、IEC/EN60601-1-2 及 UL60601-1，加上搭載 TPM 2.0，讓資料存取安全性無虞。

ACCEL-JS1000 是使用 NVIDIA 最新的 AGX Orin 人工智慧邊緣運算模組，人工智慧處理運算效能高達 275 TOPS，支援多種儲存裝置介面，並將醫療影像設備 AI 化，讓醫療設備製造商可以加速處理所需資料。

由於 ACCEL-JS1000 尺寸輕巧、外觀表面平滑、易清潔，讓使用者可以整合不同醫療設備，並適用在不同醫療環境，此外，SDI 接頭具有鎖定裝置、SDI 訊號支援不用壓縮訊號，可以同時傳輸影像與多路音訊，且支援長距離傳輸，此介面在醫療應用領域非常常見。

醫揚開發的醫療影像人工智慧運算平台 ACCEL-JS1000 已經與多家國外客戶進行產品測試，預計今年第四季推出。醫揚上半年營收 7.77 億元，年增 47.77%，登三年同期新高，看好隨著新產品上市，有望再添營運新動能。