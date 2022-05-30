醫揚AI醫療布局雙喜臨門 正式成為NVIDIA供應商啖大單

醫揚科技 (6569-TW) AI 醫療產品布局迎來大爆發，今年不只正式被納入 NVIDIA(NVDA-US) 供應商，也獲國際醫療業者採用，訂單能見度直達明年，公司看好今年 AI 產品將顯著成長，全年營收至少年增雙位數，上看 15 億元，創新高。

在遞延訂單挹注出貨動能下，醫揚前 4 月營收已達 5.51 億元，年增 57.8%，登 4 年同期新高。公司透露，今年主要布局 AI 醫療產品，除了持續消化既有客戶訂單外，也與多家國際客戶簽訂長約，在手訂單能見度佳，最長排到明年。

目前 AI 相關客戶開發項目近 50 個，估 AI 部分業績貢獻成長 100%。

醫揚過去與 NVIDIA 保持密切合作，今年正式被納入供應商，帶動既有客戶掀起換機潮；由於導入 NVIDIA 系統的 AI 產品單價較高，醫療客戶、經銷商採用意願提升，後續也將透過經銷商取得醫院端標案，獲利有望同步增溫。

此外，雙方除了共同打造醫療 AI Ready 技術平台提供世界未來醫療需求外，醫揚更加入 NVIDIA 合作夥伴網絡 (NVIDIA Partner Network，NPN) 作為其醫療級 AI 生態系統解決方案的硬體製造合作夥伴。

其中，醫揚運用 NVIDIA Jetson AGX Xavier 模組系統開發出醫療級 AI 工作站 ACCEL-JS 系列，專為醫療級 AI 市場設計的輕巧型高性能醫療 AI 加速器，可支援多種範疇應用、滿足各種效能。