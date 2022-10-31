〈台股盤前要聞〉鴻海鄭州廠爆員工逃疫、三星逆勢擴投資 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，鴻海旗下富士康鄭州廠傳受限廠內物資缺乏，部分員工「逃疫」返鄉，鴻海也發四點聲明回應；半導體產業景氣吹寒風，大廠相繼縮減資本支出，三星則反其道而行、逆勢投資，以追趕台積電、並鞏固記憶體產業領導地位。以下是今 (31) 日必看重要財經新聞。

鄭州廠員工傳「逃疫」返鄉 鴻海發四點聲明回應

中國鄭州疫情擴散，鴻海 (2317-TW) 旗下富士康鄭州廠傳受限廠內物資缺乏，部分員工為「逃疫」開始徒步返鄉；針對鄭州園區疫情狀況，鴻海昨 (30) 日發聲明表示，鄭州廠與政府配合防疫，園區已逐步在控制中，也會協調其他園區產能備援，以降低可能的影響。閱讀全文...

半導體與記憶體大廠紛減產 三星為何反其道而行？

半導體產業景氣颳起寒風，從記憶體同業美光、SK 海力士，再到晶圓代工競爭對手台積電 (2330-TW)(TSM-US)、英特爾 (INTC-US)，無一不減產或下調資本支出，不過，三星為在先進製程技術上與台積電較勁、擴大成熟製程市占率，及鞏固記憶體業領導地位，在悲觀氛圍壟罩下仍不為所動，趁市場不景氣時逆勢投資。閱讀全文...

手機需求疲軟重擊 PA 廠營運 力拚明年回溫

PA 族群今年以來營運難敵手機需求下滑，加上客戶庫存調節，營運陷入低迷，包含穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 營收、獲利均有一定程度下滑，連帶拖累上游磊晶廠全新 (2455-TW) 營運，依市況來看，產業普遍認為營運谷底將至，明年在庫存調整、新機拉貨下，動能可望回溫。閱讀全文...

美中緊張升溫 聯亞估中國客戶先進製程零件採用將受影響

美國 10 月祭出晶片禁令擴大對中國的制裁，市場擔憂資料中心供應鏈未來恐受禁令波及，光通訊廠聯亞 (3081-TW) 指出，美中關係越趨緊張，勢必影響中國客戶對公司先進製程晶片零件的採用。閱讀全文...

台橡需求能見度不高 今年營運將較去年修正

合成橡膠廠台橡 (2103-TW) 指出，受通膨等大環境因素影響，需求能見度不高，導致第三季營運不如第二季，就全年來看，預估今年營收、獲利也將較去年衰退。閱讀全文...