〈美股盤後〉蘋果英特爾漲聲如雷 道瓊狂飆超820點 周線猛升5.7%

英特爾與蘋果財報為市場作多情緒帶來提振，數據顯示通膨有放緩跡象，美股主指週五 (28 日) 開高走高，科技股「漲」聲如雷，儘管亞馬遜財測不佳，拖累非必需消費品類股，四大指數收盤齊揚，道瓊狂飆超 820 點，標普升近 2.5%，那指大漲逾 2.8%，費半勁揚約 4%。

一週來看，美股主指漲幅明顯，道瓊本週漲幅約 5.7%，自 5 月以來的最佳週表現，連漲 4 週。標普和那指本週分別上漲 3.9% 和 2.2%，連漲 2 週。

政經消息方面，科技股超級財報週落幕，分析師目前預計標普第三季獲利成長達 4.1%，高於週四預測的 2.5%。

聯準會下週即將召開利率會議，本週公布的數據燃起通膨可能正在放緩的希望，這增加聯準會 11 月會議後不再堅持 3 碼升息的樂觀情緒。

調查顯示，聯準會官員下週預計將維持鷹派立場，為到 2023 年 3 月達到 5% 的利率奠定基礎，但這些舉措似乎可能導致美國和全球經濟衰退。

地緣政治方面，美國貿易代表戴琪表示，拜登政府正在觀望中國領導層更迭將如何影響美中兩國間的經濟關係，美方將持續捍衛自身利益，直到中國進行改革。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.29 億例，死亡數突破 658 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週五 (28 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅非必需消費品收黑，資訊科技、通訊服務和公用事業領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜走跌。蘋果 (AAPL-US) 大漲 7.56%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.41%；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.02%；Meta (META-US) 上漲 1.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 6.80%。

道瓊成分股連袂收高。Honeywell (HON-US) 上漲 4.3%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 4.12%；Nike (NKE-US) 上漲 3.63%；陶氏化學 (DOW-US) 跌 0.29%。

費半成分股以英特爾領漲。英特爾 (INTC-US) 猛漲 10.66% ；高通 (QCOM-US) 上漲 3.93%；AMD (AMD-US) 大漲 5.82%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.99%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.67%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.76%；美光 (MU-US) 上漲 3.51%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.74%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.12%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.21%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.15%。

企業新聞

推特 (TWTR-US) 週五下市，馬斯克完成以 440 億美元收購推特 (Twitter)(TWTR-US) 的交易後，解雇一票推特高層，並對川普的封禁令提出質疑。

通用汽車 (GM-US) 上漲 1.81% 至每股 38.85 美元。特斯拉對手通用汽車週五宣布，馬斯克收購推特後，通用汽車將暫停在推特投放廣告。

蘋果 (AAPL-US) 飆升 7.56% 至每股 155.74 美元，創 2020 年 7 月份以來最大單日漲幅。蘋果週四盤後公布 2022 會計年度第四季財報，營收改寫同期新高、獲利優於預期，但 iPhone 和服務營收雙雙遜於預期，引發外界對於兩大核心業務增長放緩的擔憂。

(圖片：AFP)

英特爾 (INTC-US) 猛漲 10.66% 至每股 29.07 美元。英特爾第三財季 (10 月 1 日止) 獲利和營收高於預期，且表示將降低成本高達 100 億美元以及提高效率，儘管全年財測低於預期。

亞馬遜 (AMZN-US) 挫低 6.80% 至每股 103.41 美元，創 6 月 14 日以來收盤新低。亞馬遜第三季獲利和營收低於預期，最賺錢的「金雞母」雲端運算服務 AWS 創有史以來最低成長，而且第四季財測令人失望。

埃克森美孚 (XOM-US) 收紅 2.93% 至每股 110.70 美元。受惠油價飆漲，埃克森美孚上季淨利高達 196.6 億美元，遠遠超過華爾街上調後的預測，使其獲利接近蘋果同期淨利 207 億美元。該公司每股獲利報 4.68 美元，遠高市場分析的 3.89 美元。

雪佛龍 (CVX-US) 升 1.03% 至每股 179.98 美元。雪佛龍上季獲利創歷史次高，主因全球對其石油和天然氣的需求飆升以及其美國油田產量的增加。

經濟數據

美國 9 月個人支出月率報 0.6%，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 9 月個人收入月率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 9 月 PCE 物價指數年增率報 6.2%，預期 6.3%，前值 6.2%

美國 9 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 9 月核心 PCE 物價指數年增率報 5.1%，預期 5.2%，前值 4.9%

美國 9 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.5%，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 10 月密大消費者信心指數終值報 59.9，預期 59.8，前值 59.8

美國 9 月季調後成屋簽約銷售指數月增率報 - 10.2，預期 - 5%，前值 - 1.9%

華爾街分析

PineBridge Investments 全球股票主管 Anik Sen 認為：「比原先預期來說，本季表現相當強勁，就像第二季一樣。美股反彈是非常廣泛的。影響市場的基本因素是估值，而估值是基於對聯準會未來走向的預期。」

瑞銀環球資產管理投資長 Mark Haefele 稱：「現在希望聯準會發出更鴿派的訊號還為時過早，我們堅持認為，經濟增長將在 2023 年年中進入谷底，聯準會將在明年第一季停止升息。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主