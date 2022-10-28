調研機構：3名遭馬斯克解雇推特高層 共拿逾1億美元補償金

調研公司 Equilar 周五（28 日）表示，遭新東家馬斯克解雇的推特 3 名高層，將獲得總計約 1.22 億美元的離職補償金。

知情人士透露，遭馬斯克資遣的 3 名高層分別為：推特執行長 Parag Agrawal、財務長 Ned Segal 以及法律事務與政策主管 Vijaya Gadde。馬斯克曾指控上述被資遣高層在推特假帳號數據上刻意誤導自己與其他投資人，這次的資遣也替這起糾紛畫下句號。

數據公司 Equilar 預估，馬斯克給推特執行長 Agrawal 的「金降落傘」（公司解僱重要職員時所給的一大筆補償金）為 5,470 萬美元，而其他兩人則分別為 4,450 與 2,000 萬美元，在資遣費方面總共花了約 1.22 億美元。

截稿前，推特發言人對此並未立即回應置評請求。

與許多大型上市公司高層一樣，根據公司離職條款，如果推特被收購，Agrawal 與其副手有權獲得相當於一年薪資的資遣費，以及未授予股權獎勵的現金套現，而且如果在收購過程中失去工作，推特還需支付他們一年的健保費，每人大約 3.1 萬美元。

馬斯克的資遣引起兩派人士不同意見，批評人士認為，給老闆豐厚的離職補償金是不公平的，在併購或受夠後失去工作的員工很難獲得通樣優渥的待遇；「金降落傘」支持人士則說，這能讓高層把注意力集中在對股東最好的東西上，而不用擔心一旦交易達成就會被換掉。