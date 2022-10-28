美國9月二手屋銷售大跌10.2% 遠低於預期

根據美國全國房地產經紀人協會 (NAR) 的統計，9 月待售房屋銷售量較 8 月下降 10.2%，遠低於經濟學家預期的下降 4%。銷售額同比下降 31%。

這是新冠疫情期之外，自 2010 年 6 月以來的最低水平。

房地產經紀人直截了當地指出，在疫情前兩年一直處於低點的房貸利率大幅上升是主因。據《Mortgage News Daily》報導，今年年初主流 30 年期固定房貸平均利率還在 3% 左右，隨後迅速上升，在 6 月超過 6%；之後在 7 月和 8 月有所回落，但隨後又開始上漲，在 9 月超過 7%。

NAR 首席經濟學家雲恩 (Lawrence Yun) 說，「事實證明，持續的通貨膨脹對房市非常有害。」「Fed 不得不大幅提高利率以平息通膨，這導致買家變少，賣家更少。」

房貸需求和新房源也在下降，因為房主不願意放棄創紀錄的低利率以換取更高的利率。對於潛在買家來說，利率的上漲意味著中位價房屋的自備 20% 頭款的每月付款現在比 1 月高出近 1000 美元。

Realtor.com 資深經濟學家拉提烏 (George Ratiu) 說：「由於通貨膨脹導致工資下降，而且利率上升，買家的購買力減少超過 10 萬美元。」「展望今年底前剩餘時間，預期利率將繼續上漲。Fed 的貨幣緊縮政策尚未對通膨造成影響，這意味著預計將進一步提高政策利率。」

雖然炙手可熱的房價在部分地區市場開始降溫甚至下跌，但跌幅不足以彌補利率的上漲。自疫情開始以來，房價上漲超過 40%，這主要是受早期最低利率的推動。

從地區來看，東北部待售房屋銷售量環比下降 16.2%，同比下降 30.1%。中西部當月銷售額下降 8.8%，比一年前下降 26.7%。

在南部，當月銷售額下降 8.1%，同比下降 30.0%；在全國最昂貴的地區西部，當月銷售額下降 11.7%，同比下降 38.7%。