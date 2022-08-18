美國7月成屋銷售下滑近6% 年減20% 跌入衰退

根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 的報告，與 6 月相比，7 月二手屋銷售額下降近 6%。

NAR 補充說，銷售數量下降至經季節性調整的年率為 481 萬套這是 2015 年 11 月以來最慢的銷售速度，除了疫情初起時的短暫暴跌。

銷售額較去年同期下降約 20%。

Realtors 首席經濟學家雲恩 (Lawrence Yun) 表示：「就經濟影響而言，我們肯定處於房市衰退中，因為建商不再建房。」「但是，屋主是否處於經濟衰退中？絕對不是。因為屋主在財務上仍然非常舒適。」

7 月銷售數據是根據成交量計畫，因此合約可能是在 5 月和 6 月簽訂的。根據《抵押貸款新聞日報》報導，6 月房貸利率飆升，30 年期固定房貸平均利率超過 6%。之後它又回到 5% 的水平。房貸利率從今年開始約為 3%，因此 6 月的可負擔性受到沉重打擊，尤其是在通貨膨脹飆升的情況下。

購屋族仍在面對房源供應問題。7 月底有 131 萬套待售房屋，與 2021 年 7 月持平。按照目前的銷售速度，相當於 3.3 個月的供應量。

雖然由於負擔能力減弱，需求正在下降，但房價仍然居高不下。7 月售出房屋的中位價為 40 萬 3800 美元，同比上漲 10.8%。不過，價格漲幅現在正在放緩，因為這是 2020 年 7 月以來的最小年度漲幅。

高階市場的銷售活動繼續強勁，但也在迅速消退中。金字塔上層有更多房源供應。價格在 10 萬美元至 25 萬美元之間的房屋銷售額較一年前下降 31%；而價格在 75 萬美元至 100 萬美元之間的房屋銷售額下降 8%。售價超過 100 萬美元的房屋銷售額較一年前下降 13%。

7 月首購族僅占購屋族 29%。從歷史上看，它們通常占銷售額的 40% 左右，但顯然它們在負擔能力方面遇到的困難最大。高昂的租金也讓他們更難籌集首付。

即使銷售緩慢，房市仍然快速發展。7 月的房屋掛牌到售出只需短短 14 天，與 6 月有史以來最快記錄相當。一年前是 17 天。