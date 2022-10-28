〈財報〉雪佛龍上季獲利112億美元 史上第二高

雪佛龍公司 (CVX-US) 周五 (28 日) 公布該公司史上第二高單季獲利，超過分析師的預期，得益於全球對其石油和天然氣的需求飆升以及其美國油田產量的增加。

石油公司獲利不斷攀升，主因油價接近創紀錄水準，新冠疫情期間減產導致供應緊張，加上烏克蘭戰爭造成市場混亂。

雪佛龍第 3 季淨利 112 億美元，合每股 5.78 美元，幾乎是去年同期 61 億美元的 2 倍，遠高於華爾街 4.86 美元的預期。

雖然表現超過一度炙手可熱的科技業，美國石油高管一直不願誇大今年的獲利成長，且更願意強調投資承諾。但隨著通膨攀升，獲利飆升引發了美國和歐洲消費者團體的批評。

該公司的營運現金流飆升至創紀錄的 153 億美元，遠高於上季。雪佛龍的資本回報率躍升至 25%。

雪佛龍 CEO 沃思 (Michael Wirth) 在財報聲明中表示，「我們再度實現強勁的財務業績」，並指出其美國最大頁岩氣田的油氣產量達到「另一個單季新高」。

美國二疊紀盆地的產量超過每天 70 萬桶油當量 (boed)，較去年同期成長 12%，高於第 2 季的 69.2 萬 boed。但今年前 9 個月的全球產量較去年同期的 309.3 萬桶油當量減少約 10 萬桶油當量。

總體而言，上季的油氣產量大致持平，因為該公司出售一些亞洲生產資產。

其石油和天然氣業務的營業獲利飆升 81% 至 93 億美元，而其煉油業務幾乎翻了一倍，達到 25 億美元。

即使如此，煉油獲利從第 2 季開始下降，使整體收益低於公司歷史最高紀錄的 116 億美元。該公司表示，與去年同期相比，煉油廠每天處理的桶數減少約 13%，這主要是由於定期維修。

然而，每天 125 萬桶的成品油銷售量同比增加 5%，主要是由於其收購生物柴油供應商再生能源集團後再生燃料銷售量增加所致。