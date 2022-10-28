無懼升息重挫多頭 11檔海外基金每月吸金逾千億元

升息重挫多頭氣勢，但部分基金仍展現超強吸金功力，仍有 11 檔海外產業基金每月定期定額吸金超過千萬元，大多是醫療生化與科技兩大類型，每月可從定期定額扣款挹注 1270 至 5200 萬元不等。

PGIM 保德信全球醫療生化基金、統一全球新科技基金、復華全球物聯網科技基金、摩根東方科技基金等皆入列。

進一步檢視這些金雞母基金下半年來的績效表現，約有一半基金報酬率維持正數，其中瀚亞美國高科技基金的 12.97% 與 PGIM 保德信全球醫療生化基金的 10.54%，是金雞母基金中績效唯二超過 1 成的產業型基金。

PGIM 保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，IMF 示警全球經濟成長放緩，與高於市場預期的美國通膨數據和消費者信心指數，皆深化市場對各國央行激進緊縮貨幣所帶來的經濟壓力。

另外，美國長短天期債券利差自 7 月中旬以來持續呈現倒掛，經濟衰退疑慮不斷升溫，使近期股市波動震盪幅度加大，不過看好醫療產業特殊的成長與防禦雙重特性，讓全球經理人在行情震盪時，加碼布局醫療產業。

江宜虔指出，根據美銀美林經理人研究報告顯示，72% 的投資人預期未來 12 個月經濟將明顯轉弱，而醫療產業為目前多數經理人首要增持配置，突顯具防禦特色的醫療產業，在面對市場震盪期間，往往能展現出成長與防禦特性的高投資價值。

江宜虔說，醫療產業在科技的加持之下，成長動能相較其他產業更為突出，江宜虔說明，醫療產業結合新醫藥技術和人工智慧等科技，讓研發成本不斷降低，企業得以擴大新藥開發，進而提振產業獲利持續揚升。

根據研究機構 FactSet 預估，今年美國整體醫療產業營收年增幅將達 7.6%，在在反映醫療產業深具投資機會，建議投資人可聚焦生技、醫療設備與用品及大型製藥等生醫次產業。