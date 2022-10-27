華爾街策略師：美元為王局面不變 不宜過早押注美元見頂

考慮到聯準會鷹派升息還未接近峰值，華爾街策略師認為，投資者現在押注美元見頂還為時過早。

美元指數周四 (27 日) 觸及 1 個月低點，因投資人開始猜測，由於經濟衰退跡象陸續出現，聯準會預計放緩升息腳步。儘管如此，摩根大通及部分投資銀行尚未對美元喪失信心。

摩根大通固定收益部國際首席投資官 Iain Stealey 表示，目前很難看出美元有走弱的理由。聯準會還沒有達到終端利率，美國經濟看起來比其他一些經濟體更具有彈性。

今年至今，美元累計上漲了 14%，從而使眾多非美貨幣來到多年或史上新低，從日本到智利，眾多政策制定者不得不干預匯市以保護本國貨幣，但收效甚微。

一些分析師相信，美元已接近見頂。三井住友信託銀行分析師 Ayako Sera 認為，美元的強勢可能很快就會結束，雖然見頂還需要一些時間確認，但情況已趨於一致。

不過，仍有許多報告支持美元續漲。Brown Brothers Harriman & Co 駐紐約外匯策略主管 Win Thin 指出，儘管美元可能會在下周聯準會會議前盤整，但美元的基本面依然是積極的。

資管公司 Fivestar 的分析師 Hideo Shimomura 也認為，美元升勢沒有停止，在市場對聯準會升息幅度有更明確的看法之前，「拐點可能都不會到來」。