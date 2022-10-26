元大全球優質龍頭平衡基金 稱冠第三季新基金績效表現

美國聯準會升息打擊通膨，面對股、債市震盪，除了逢低進場價值投資，嚴控風險也成為首要議題。甫於第三季創下今年以來最高募集金額的元大全球優質龍頭平衡基金，憑藉股債動態配置應對市場波動的特色，成為今年最受投資人青睞的新基金，績效也展現基金逐步進場、主動操作優勢，成立以來績效上漲 5.0%，領銜第三季成立之主動式基金，是現階段全球優質股債相對低點的進場首選。

元大投信為國內公募基金規模最大的基金業者，旗下多檔主被動產品專注於龍頭企業，「龍頭投資專家」無庸置疑，今年度推出市場首檔聚焦全球龍頭企業，且不投資非投資等級債的跨國投資平衡型基金 -「元大全球優質龍頭平衡基金」，投資策略深獲市場認同，首次募集金額即衝上新台幣 200 億元，並已開放追募額度申購，是今年以來募集最火熱的基金。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，聯準會明確表態將透過壓抑經濟成長，以及放緩就業市場的方式達到通膨目標，股市反彈的延續力道相對有限，因此現階段不宜以單筆重押，甚至是追漲的方式進場，現建議著重於全球龍頭企業優質股債的低接機會，透過股債平衡分散風險方式耐心參與。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊說明，今年在通膨與升息的挑戰下，部分企業可能受不了衝擊而難逃市場淘汰命運，但大型龍頭企業雖短暫出現財報數字不佳，卻有充足資源度過景氣寒冬，並在之後更進一步茁壯。回顧過去 5 年、10 年和 15 年，全球大型股股價表現均勝過全球中小型股，展現龍頭企業長期投資魅力。

更重要是，全球大型股漲勢領先幅度在過去 5 年愈來愈明顯，因為在新經濟時代的網絡效應下，產品價值因而更快散播，使用人數快速提升，使得企業成長邁向 M 型化趨勢，全球優質龍頭企業強者恆強，也因此優質龍頭企業的股、債往往是投資人優先關注的低接標的。

理財專家分析，觀察目前市場情緒主要受聯準會立場預期所牽動，股債市波動仍大，但相對低點的價值投資機會顯然浮現，加上考慮到聯準會升息政策下對景氣的影響，現階段透過全球股債平衡基金分批布局，可透過專業經理團隊挑選抵禦景氣變化標的，也同時藉由股債動態配置應對市況變化，具備雙重優勢。