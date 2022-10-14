中國「清零」政策 IMF估明年下半年退場

國際貨幣基金（IMF）表示，中國「清零」政策可能要到明年下半年才會退場，IMF 並呼籲北京採取更多貨幣和財政刺激措施，以支持經濟。

IMF 駐華首席代表 Steven Barnett 周五（14 日）說，IMF 預料中國在明年下半年出現取消「清零」政策的條件。他表示，這項政策在 2020 年和 2021 年效果顯著，但在今年重創中國經濟，原因是 Omicron 變種病毒傳播力強，導致政府封鎖上海等主要城市。

IMF 說，「清零」衝擊中國經濟，今年成長率可能因此放緩至 3.2%。

Barnett 表示，在中國央行降息和政府擴大基建投資後，北京仍有提出更多刺激措施的空間。他認為，政策制定者應重心放在支持消費，而非投資，以提升刺激內需效率。

Barnett 說，中國的通膨偏低，貨幣政策仍有「保持寬鬆」的空間，但財政政策才是關鍵。

他說：「我要強調的是，這不僅是赤字規模和北京增加多少支出，也涉及支出結構。中國確實可能改變財政政策結構，從支持投資轉向支持消費，為需求帶來更大動力。」

最新數據顯示，中國 9 月消費者物價指數（CPI）上升 2.8%，但核心 CPI 創下去年 3 月來最小增幅，顯示封控措施持續影響消費者支出。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟周五表示，9 月各地區、各部門持續統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，採取多種措施，全力做好重要民生商品保供穩價，居民消費市場運行整體平穩。