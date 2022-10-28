美股重點新聞摘要2022年10月28日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：蘋果 (AAPL)、亞馬遜 (AMZN)、英特爾 (INTC)

日本央行公布利率決議

法國、德國、加拿大 Q3 GDP

美國 9 月核心 PCE 物價指數

蘋果 Q4 整體財報亮眼 但 iPhone、服務業務遜色 盤後股價震盪

蘋果 (Apple) 周四 (27 日) 盤後公布 2022 會計年度第 4 季財報，雖然整體財報表現優異，營收再創同期新高，但 iPhone 和服務營收雙雙遜於預期，引發外界對於兩大核心業務增長放緩的擔憂，盤後股價走勢震盪。閱讀全文...

英特爾 Q3 業績高於預期 計劃削減成本多達 100 億美元 激勵盤後漲逾 5%

英特爾 (INTC-US) 周四 (27 日) 股價大漲一度多達 7%，係因該公司公布第三財季 (10 月 1 日止) 獲利和營收高於預期，且表示將降低成本高達 100 億美元以及提高效率。然而，英特爾全財年財測低於預期。閱讀全文...

歐盟正式敲定協議 2035 年起禁售燃油車

歐盟三大關鍵機構周四 (27 日) 正式達成協議，規劃 2035 年開始禁止銷售新的汽油、柴油車，以加速向電動車的轉型腳步並對抗氣候變遷。閱讀全文...

元宇宙部門慘虧、外界質疑聲勢不斷 祖克柏仍堅持重押

臉書母公司 Meta Platforms 第三季財報除營收、獲利以及廣告業務大幅下滑外，該公司寄予厚望的元宇宙部門「實境實驗室」（Reality Labs）的營收依然停滯不前且虧損與日俱增，引起外界對 Meta 大力投資該部門的質疑聲浪，公司市值也在股價暴跌中摔出全球 20 大公司行列。閱讀全文...