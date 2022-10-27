馬斯克安撫廣告商：推特不會變成無法無天的煉獄

在收購推特 (Twitter)(TWTR-US) 以避免法院審理的最後期限前夕，億萬富翁馬斯克試圖向廣告商保證，該平台不會變成一個讓人討厭到不想下廣告的地方。

他在推特上以「親愛的推特廣告商」開頭的貼文中指出，「推特顯然不能成為一個完全無法無天的煉獄，所說的任何話都不會產生任何後果！」

該聲明推翻了一些激進人士的擔憂，即在馬斯克經營下，推特將充滿仇恨言論和錯誤訊息，因為馬斯克已表示將取消內容審核。馬斯克在周四 (27 日) 貼文中告訴廣告商，關於他為什麼收購該平台的大多數猜測「都是錯誤的」。

他說，「我收購推特的原因是，擁有一個共同的數位言論廣場對文明的未來很重要，在這裡可以用健康的方式討論各種信仰，而無需訴諸暴力。」「目前這個領域存在很大的風險，即社交媒體分裂為極右翼和極左翼的傳聲筒，這會產生更多的仇恨並分裂我們的社會。」

馬斯克補充說，他收購推特並不是「為了賺更多的錢。我這樣做是為了幫助我所愛的人性」。

他表示，推特應該是一個既遵守國家法律又「熱情歡迎所有人的平台，在這裡你可以根據自己的喜好選擇想要的體驗」。

《華爾街日報》周四報導，由於身為特斯拉 (TSLA-US) 的 CEO，許多廣告商擔心馬斯克縮減內容審核以及與汽車廣告的潛在利益衝突。報導指出，部分廣告商甚至擔心他會完全從平台上刪除廣告。

但馬斯克展現出了對廣告的信心，指稱「如果做得好，廣告可以取悅、娛樂和達成告知工作」。

他補充指出，「從根本上說，推特可以成為世界上最受尊敬的廣告平台，進而加強你的品牌並發展你的企業。」