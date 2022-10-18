Mobileye上市估值僅近160億美元 遠不及先前預估的三分之一

根據英特爾旗下自動駕駛汽車事業 Mobileye 周二（18 日）表示，由於股市波動與利率上升抑制投資人對新股上市的興趣，在美國首次公開發行（IPO）的估值目標接近 160 億美元。該估值目標遠不及 Mobileye 先前預估的三分之一。

根據 Mobileye 提交給監管機構的文件，該公司將發行 4,100 萬普通股，發行價介在每股 18 至 20 美元區間，以擬議上市區間的上限價格計算，計劃籌資最多 8.2 億美元。高盛、摩根士丹利、花旗集團與美國銀行都是此次 Mobileye 上市的承銷商。

今年早些時候，Mobileye 秘密提交 IPO 申請，上市目標估值是 500 億美元，不過華爾街日報（WSJ）日前援引知情人士消息報導，因 IPO 市況不佳，英特爾對 Mobileye 的上市估值預測，將進一步縮水至 200 億美元以下。

美股在經歷暴跌後投資人交易意願普遍不高，另一方面企業也正艱辛應對利率不斷上升的問題，尤其在經歷亮麗的 2021 年之後，投資人對企業獲利能力的審查標準越來越高。

美國科技公司的 IPO 狀況冷清，已創下 2008 年金融危機以來新低，而且有多家公司已經擱置在美上市計畫。根據 Refinitiv 數據，今年科技股 IPO 融資 5.07 億美元，為 2000 年以來新低。

根據外媒報導，希臘優格製造商 Chobani 在今年 9 月取消美國上市計畫，而且 Reddit 和 ServiceTitan 等幾家公司也推遲今年的上市計畫。

此外，Corebridge Financial 在 9 月上市首日表現不溫不火，這家今年迄今在美國上市的最大公司掛牌首日股價還跌破發行價。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 盤前股價上漲 1.48%，每股暫報 26.81 美元。