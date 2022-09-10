歐洲央行「鷹」氣逼人 升息3碼後傳將於10月討論縮表

歐洲央行 (ECB) 本周加入聯準會 (Fed) 行列，史無前例一口氣升息 3 碼 (75 個基點)，並暗示將有更多次升息，消息人士進一步透露，ECB 決策官員已同意 10 月初開始討論縮減資產負債表，意味著南歐國家的融資壓力將升高。

根據英國金融時報 (FT) 報導，兩名與會人士透露，ECB 可能在今年年底前決定縮表金額，即所謂的「量化緊縮」(QT)，可能從 2023 年第 1 季起實施。

根據報導，ECB 管理委員會將在 10 月 5 日賽普勒斯舉行的會議上，開始討論縮表，但該次會議不會討論利率決策。相關聲明預料最快要到 10 月 27 日在法蘭克福舉行的貨幣決策會議中，才有可能公開。

歐元區物價目前的年增幅高達 9.1%，是央行目標值四倍以上，為了壓制通膨，ECB 官員本周四宣布升息 3 碼，如果宣布縮表，象徵跟上美國、英國等主要央行的腳步，讓貨幣政策進一步正常化。

報導出爐後，歐股 Stoxx 歐洲 600 指數周五回吐部分漲幅，南歐國家債券殖利率升高，義大利 10 年期公債殖利率上揚 9 個基點至 4.03%，突破 4% 整數關卡，德國 10 年期公債殖利率由跌轉升，約報 1.71%。

針對這則報導，ECB 周五表示，管委會並未討論過有關 QT 的內容、時間。ECB 總裁拉加德周四決策會後記者會中也說，現在不是開始縮表的時間。