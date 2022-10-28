歐盟正式敲定協議 2035年起禁售燃油車

歐盟三大關鍵機構周四 (27 日) 正式達成協議，規劃 2035 年開始禁止銷售新的汽油、柴油車，以加速向電動車的轉型腳步並對抗氣候變遷。

歐盟成員國、歐洲議會和歐盟執委會一致同意，汽車製造商必須在 2035 年以前實現 100% 脫碳，屆時想要在歐盟 27 個國家內販售新的燃油車是不可能的。

不過，歐盟允許對生產規模較小的汽車製造商放寬期限，年產量低於一萬輛的小型汽車製造商，實現脫碳期限可延後至 2036 年。

相較於 2021 年的提案，上述協議還包含將 2030 年前銷售新車的二氧化碳排放量減少 55%，高於現有目標的 37.5%。歐盟的最終目標是在 2050 年前實現淨零碳排。

上述消息在周四獲得歐盟輪值主席國發言人推文證實。目前的歐盟輪值主席國是捷克。

作為全球最大貿易集團，歐盟的行動可能促使其他主要經濟體採取動作，確立排除汽、柴油車的具體期限，監管壓力也迫使各大車商轉向電氣化投資。福斯汽車 (Volkswagen) 本周才宣布，2033 年起在歐洲只生產電動車。

雖然美國在內等主要經濟體已設定類似目標，目前美國尚未就燃油車生產進行聯邦立法，不過，加州已在今年 8 月通過禁售燃油車的計畫，未來可望帶動全美多州跟進。