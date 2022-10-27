〈日月光法說〉Q4營收接近上季 調降全年資本支出1成

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (27) 日召開法說會，財務長董宏思表示，由於大環境影響，將調降全年資本支出 1 成、至 18 億美元；展望第四季，封測稼動率較上季降溫， EMS 事業則持續成長，法人預估，日月光投控第四季營收約與第三季相當。

董宏思指出，第三季封裝、測試產能稼動率約達 80%，第四季兩者稼動率皆降至 75-80%，其中，先進封裝的稼動率略高於打線封裝，毛利率也跟隨整體稼動率降溫而下滑。

展望明年，董宏思說，儘管現階段變數仍多，但從客戶需求預測來看，明年全年營收仍可望持平今年，第一季則根據傳統淡季與過往經驗，營收估季減 5-10%，可優於整體產業表現，並看好在景氣下滑時，公司市占率會持續擴張，有助穩固公司在產業的領導地位。

細分各應用，董宏思認為，半導體產業的庫存調節會延續至明年上半年，不過，車用、網通會優於其他應用，尤其車用領域成長相當快速，以集團來看，今年車用營收年增估超過 50%，封測事業營收會達 100 億美元，EMS 事業也達 7 億美元。

董宏思看好，EMS 原訂車用營收在 2024 年達 10 億美元，現在看起來 2023 年就有機會達到該目標；針對美國對中國擴大晶片管制，日月光投控也持續觀察相關影響。