旺季效益顯 日月光投控9月、Q3、前三季營收全創高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 今 (11) 日公布最新營收，受惠封裝、測試產能利用率維持高檔，加上 SiP 事業顯著升溫，推升日月光投控 9 月營收連兩月創新高，連帶拉抬第三季、前三季營收同步攀峰，成為現階段半導體業中少數仍持續創高的業者。

日月光投控 9 月營收 666.52 億元，月增 4.46%，年增 24.04%，第三季營收 1886.26 億元，季增 17.57%，年增 25.2%，累計前三季營收 4934.55 億元，年增 24.28%。

日月光投控 9 月封測及材料營收 325.04 億元，月減 1.2%，年增 7.2%，第三季營收為 988.31 億元，季增 4%，年增 9.7%，若撇除去年出售中國兩廠因素，9 月營收年增幅達 15.5%，第三季年增幅則達 18.6%。

展望後市，儘管部分市場需求降溫，但日月光投控看好，由於車用供給仍受限，預期整體產能利用率仍在 8 成以上，下半年維持營收逐季成長的目標，不過由於客戶普遍保守看待明年景氣，市場也高度關注台積電本周法說釋出的訊息。

另外，日月光投控長期布局資料中心、網通、HPC、車用等領域，也隨著相關領域持續成長，抵消部分消費性電子需求下滑壓力，尤其車用電子領域，日月光投控上半年車用營收成長 64%，預期該成長動能將一路延續至下半年，甚至 2023、2024 年。