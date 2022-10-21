全台半導體業首家 日月光高雄廠取得IEC 62443-2-1認證

資訊安全是企業營運根本，隨著 5G、物聯網應用方興未艾，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光持續強化營運科技 (OT) 與資訊科技 (IT) 系統資訊，完善網通安全架構，今年進一步針對產線生產環境的工控安全，10 月通過獨立驗證機構 TUV NORD 的專業評鑑，取得 IEC 62443-2-1 認證，成為台灣半導體業首家獲此認證的企業。

日月光表示，數位科技快速發展，業界除了紛紛數位轉型，也面臨更嚴峻的資安挑戰，近年國際重大資安事件頻傳，為降低網路風險，歐洲網宇安全法規 (EU Cybersecurity ACT) 宣布，自 2023 年 12 月 31 日起，所有資通科技產品、製程、服務都需要符合工控安全相關規範，工控系統網宇安全 (CSMS) 成為至關重要的議題。

日月光高雄廠此次取得 IEC 62443-2-1 認證，代表公司符合工控資安的趨勢要求，不僅有利降低 OT 場域的資安威脅，更可承接歐美客戶的製造需求，提升國際市場的競爭力。

日月光高雄廠以嚴謹的標準要求自我，2020 年取得 ISO 27001 資訊安全管理系統 (ISMS) 認證，持續精進並落實各項資訊安全管理，奠定穩定與厚實的 IT 環境基礎，並以縱深防禦方式，設置多道資安屏障，以多層管控機制，投入 OT 環境資安改善，領先業界取得 IEC/ISA 62443-2-1 標準認證，整合網宇安全製造概念，貫穿生產製造流程，加速升級產線網路的安全能量，建構高規完善的資訊安全防護網絡。

展望後市，全球數位轉型需求加劇，日月光不僅鑑別內外部資安相關風險與制定因應對策，也同步推動廠區網路安全規劃和改善方案，提升資安各面向的能量與成熟度，以良好的防護管理框架落實資安治理，提升企業營運韌性，全方位保障高雄廠智慧製造安全與企業永續競爭優勢。