日月光結合產官學研組5G聯盟 打造全球首座 5G mmWave智慧工廠

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光在經濟部工業局輔導下，攜手高通 (QCOM-US)、資策會、亞太電信、戴夫寇爾 (DEVCORE) 與國立成功大學智慧製造研究中心，舉辦 5G 獨立組網 (SA) 毫米波 (mmWave) 雙連線技術智慧工廠專案啟動會議，結合跨域研發量能，開發 5G 與 AI 整合解決方案，導入實際上線應用，成為全球首座 5G mmWave NR-DC SA 智慧工廠。

日月光表示，在日新月異的全球競爭、快速變化的產業供需，以及有限人力資源挑戰下，企業升級與轉型成首要課題，為克服人才短缺，並順應多樣且多變的訂單需求，公司也部署高度自動化與智能化生產，有效提升機台稼動率，同步結合 OT 資安防禦技術，以產官學研的智慧含金量，透過 5G 整合 AI 的關鍵應用，將生產線升級成為具有高度韌性的智慧工廠。

在經濟部工業局的見證下，日月光半導體執行長吳田玉、高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰、資策會數位轉型研究院院長林玉凡、亞太電信董事長陳鵬、戴夫寇爾創辦人兼執行長翁浩正、國立成功大學智慧製造研究中心主任鄭芳田教授，以及合作夥伴亞旭電腦董事長林成貴、富鴻網董事長邱登崧、愛立信總經理周大企，共同宣告計畫正式展開。

本次計畫導入具高安全性及高可靠度的 5G 專網為基礎建設，發展新一代智能化全面品質管理技術，並著重工廠智慧化及智能化的數位轉型，包括設備 5G 無線化整合、高異質性機器設備智能化整合、OT 設備資安防禦技術整合等三大方向。

日月光預期，透過發展 SOP 異常 AI 偵測技術，確保工廠中的操作員、維護人員能依循標準作業，以維持產品良率、兼顧作業安全，整合現有及新購機台，取得各類機台運作數據，並導入自有機台參數優化模型，持續提升產品良率。發展協同物料智能管理方案，從即時庫存預測到智能化運送，降低整體生產 Cycle time。

另外，日月光也以大頻寬行動串流，即時收集高畫質 AOI 影像，提升品質檢驗的準確率與效率，最後，導入次世代 5G mmWave 獨立組網雙連線傳輸技術，連結全場域通訊，確保穩定、快速，更可節省機台 Re-layout 的架機時間，提升整體設備效率 (OEE)，結合 OT 資安防禦技術，全面升級智慧製造，打造全面無線化、智能化，兼具安全性、可靠性的智能工廠。

此次計畫中將採用高通開發的 Snapdragon X65 5G 數據機射頻系統與最新的 5G mmWave NR-DC SA 通訊技術，相較現行主流 5G NSA 技術，5G SA 可大幅降低通訊延遲，智慧工廠可藉此在 5G 毫米波頻段，利用 4 載波上行載波聚合 (4CC ULCA)，整合 28GHz 毫米波頻段的 4 個 100MHz 連續載波頻寬，並透過雙連線技術與 2.6GHz 中頻頻段結合，達到 600Mbps 的上行速度，大幅突破 5G 上行傳輸瓶頸，滿足半導體高階製造製程所需的可擴展性，有效加速智慧製造進程及應用。

日月光也同步引進亞太電信於專網豐富的經驗，將次世代 5G 組網架構於工廠落實，本計畫結合產、官、學、研四方資源，與資策會、國立成功大學、戴夫寇爾，共同為工廠製造的創新智能技術注入新動能，升級具備思考、偵測、學習與調整等異質整合能力的智慧工廠，實現與客戶產品設計的連結，使製造流程成為客戶實踐異質整合的場域，保持敏銳的產業前瞻性，激發更多元的創新，強化產業的國際競爭力。

執行長吳田玉表示，感謝政府在半導體產業創新研發的投入與支持，台灣得以在世界版圖上名列前茅。下一步的發展更具挑戰，期在業界領頭羊的共同合作下，憑藉具代表性的研發場域，以符合產業技術的領先與龐大的市場需求、在短時間聚焦、突破創新下，奠定跨領域、跨世代、跨國界的商機。

本次透過產、官、學、研攜手合作，引領 5G 智慧製造前進，在獨立組網，雙連線，開放式架構，軟體硬體及系統智慧的突破，希望能為台灣及全球的智慧製造產業鏈、設備廠商、及半導體人才培育帶來拋磚引玉的正面影響，打造更完整的產業聚落。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰指出，作為全球 5G 技術的領導者，我們認為 5G 發展的下一步是邁向獨立組網，推動如工業物聯網、雲端服務領域的產業成長；此次合作再次凸顯台灣資通訊產業供應鏈完整及技術優勢，以及高通對台灣市場及生態系的高度重視，未來將持續協助台灣加強毫米波技術掌握，共同為強化台灣 5G 產業生態系而努力。

亞太電信董事長陳鵬表示，亞太電信致力技術創新與 5G 產業發展，憑藉 5G 企業專網和垂直應用整合的深厚實力，攜手愛立信、高通完成全台第一個 5G 獨立組網雙連線，在本次計畫中，在日月光場域建置 5G 專網，透過運行於中高頻段的網路架構，提供極大上行頻寬、極低時延的優異表現，打造更具彈性、智能、安全及可靠的 5G mmWave 獨立組網雙連線智慧工廠，樹立台灣 5G 企業專網應用新里程碑，加速國內產業升級。