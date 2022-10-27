〈陸港盤後〉中國工業利潤再度下滑 A股三大指數同步走低

中國 A 股三大指數周四（27 日）收盤齊跌，滬指跌 0.55%，原因是頭九個月工業企業利潤再度下滑，顯示新冠肺炎疫情與低迷房市，持續拖累企業獲利。

滬指周四收盤跌 0.55% 報 2,982.9 點，深成指跌 0.63% 報 10,750.14 點，創業板指大跌 1.5% 報 2,337.25 點；兩市成交額合計人民幣 9,239 億元，「北向資金」淨買入 9.59 億元。

旅遊、媒體娛樂、醫藥、地產、煤炭、農業等類股走高，釀酒族群大幅下挫，電力、醫療保健、半導體、軍工等類股走低。

香港恒生指數收盤漲 0.72%，恒生科技指數勁揚 1.11%。

中國國家統計局周四公布的數據顯示，1-9 月全國規模以上工業企業營收較去年同期增長 8.2%，延續較快成長趨勢，但企業利潤降 2.3%，降幅大於前八個月的 2.1%。

統計局工業司高級統計師朱虹表示，整體而言，工業企業效益延續恢復趨勢，但工業企業利潤與去年同期相比，仍在下降，企業成本仍較高，部分行業和企業生產經營仍存在一定困難，加上國際政治經濟形勢更趨嚴峻複雜，工業企業效益依舊面臨風險。

摩根士丹利大砍中國主要股市指數在所有情境的目標價，且牛市和熊市情境的目標位差距擴大。

摩根士丹利預估，到明年 6 月，在熊市情境下，MSCI 中國指數可能重挫 22%，牛市情境下可能勁漲 48%，兩者差距擴大。

王瀅摩根士丹利策略師在周三報告中表示，下調目標價，原因是市場波動加劇，風險溢價上升；「市場可能會繼續爭論未來政策重心和經濟社會議程方向，以及多極世界的地緣政治關係。」