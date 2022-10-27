鴻海攜手揚斯敦州大 成立電動車培訓暨創新中心

揚斯敦州立大學 (YSU) 和鴻海 (2317-TW) 今 (27) 日共同宣布，雙方建立合作夥伴關係，目標打造當地電動車人才培訓和創新中心；由於鴻海美國電動車工廠位於俄亥俄州揚斯敦地區，YSU 為當地最主要的大學機構，鴻海看好，此合作將有助公司培養當地人才。

鴻海也預期，未來該中心將專注在新興電動車產業，還有建構先進製造、能源存儲和有關人工智慧、5G 和網絡安全等技術整合解決方案，以及永續人才培訓。

揚斯敦州立大學校長 Jim Tressel 說，雙方希望藉由創新中心的建立，帶動地區及其他周邊強勁的經濟效果，將影響擴及到美國各地；更強調現在是打破地理和機構藩籬的時刻，雙方攜手提供人才解決方案，加速產業、學術、政府和勞工組織聚在一起，投入資源及策略，進一步滿足產業勞動力需求。

雙方此次計劃在俄亥俄州 Lordstown 地區建立一個培訓和創新研發中心，規劃短中長期發展計畫，目前鴻海在 Lordstown 地區已擁有一座製造電動車的工廠，雙方也預計在未來幾個月簽署正式備忘錄，成為合作夥伴。

鴻海產品長蕭才祐表示，鴻海將藉由本身製造領域優勢，重新定義汽車產業的 CDMS 委託設計製造服務，隨著公司在俄亥俄州的電動車生產持續成長，很高興與揚斯敦州立大學成為合作夥伴，培育未來對高技能勞動力的需求。

美國能源部今年曾委託揚斯敦州大針對電動車與儲能產業，進行全國性和區域性的勞動力市場評估；揚斯敦州大人才教育和創新執行董事 Jennifer Oddo 表示，調查結果顯示，美國需要一個國家級的人才中心加速推動註冊學徒制、多重產業認證和新應用學習模型等，以解決不斷變化的行業需求。

Jennifer Oddo 補充，建立一個國家級中心能打破隔閡，有助串連教育計劃，提高外界意識到機會的可能性，並運用標準化最佳作法，做到可以在任何地方投入應用。