〈鴻海科技日〉二款新車正式亮相 Model B讓郭台銘直呼「現在就想開回家」

鴻海 (2317-TW) 在今 (18) 日科技日正式發表二款新車，包含首輛電動皮卡 Model V，以及定位都會跨界跑旅的 Model B，其中 Model B 外觀設計更讓鴻海創辦人直呼「這部車漂亮，現在就想開回家」。

Model B 以 MODEL C 平台為基礎，藉由平台尺寸的變化及全新的車身外觀，包括 S-DUCT 導流設計，流線的車頂造型，加上 D 柱上的創新氣簾設計，大幅降低空氣擾流，能讓 MODEL B 的風阻係數達到 0.26 的優異數值。

性能方面，MODEL B 擁有 230 匹馬力、時速 0 到 100 公里 6.6 秒，並具備 450 公里的續航里程；車內空間方面，4300mm 的車長，加上運用 2800mm 軸距，創造出小級距大空間的舒適 5 人座艙。

Model V 考量皮卡的使用定位，在設計上擁有高達 1 噸的載重能力及 3 噸的拖曳能力，優異動力性能並具備全地形的穿越能力，續航里程可達 420 公里，快充 30 分鐘，電量可由 20% 達 80%。

此外，Model V 車內空間採用兩廂式 5 人座，環繞車身的感測器搭配電子後視鏡及顯示螢幕整合儀表板，兼顧安全性與增添智能科技感的體驗。