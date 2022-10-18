〈鴻海科技日〉三款電動車明後年量產 MIH供應零組件目標比重5成

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (18) 日表示，Model C 預計在明年量產、Model B 則將再明年科技日推出招商版、後年量產；而今日展出的三款電動車中，關鍵零組件，MIH 平台成員供應目標達 5-6 成以上。

劉揚偉表示，不論是量產版 Model C，還是此次新發表的 Model B、Model V，都希望一半的零組件能由 MIH 成員供應，如果有些零件要外購，會希望對方加入 MIH，而目前 MIH 成員數量已經來到 2479 家。

他也重申，鴻海將專注在電動車的設計製造、供應鏈整合，且現在看來，2025 年 5% 市占率、營收金額 1 兆元，是非常可能達成。長期來看，並不會往品牌走。

劉揚偉強調，鴻海將專注提供委託設計製造服務 (CDMS)，並要在未來 10 年，重新定義車用領域的 CDMS，並持續推動平台技術，才能在全球電動車產業掌握話語權，達到集團在 ICT 產業的成果。

而在生產端方面，鴻海也持續推動在地營運化 (BOL)，台灣與裕隆 (2201-TW) 苗栗三義廠合作、美國俄亥俄州電動車年產能可到 50 至 60 萬輛。泰國新廠預計明年投產，2024 年估可年產 15-20 萬輛，印尼及印度也持續跟合作夥伴洽談。

劉揚偉表示，若各用一個字定義今年所展出的三款電動車的話，量產版 Model C 就是「快」，Model B 是「美」、Model V 是「力」；至於外界關注的售價，則是取決於客戶的定位。