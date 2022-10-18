〈鴻海科技日〉首公布軟體平台HHEV.OS 同步展示關鍵零組件布局

除了新車款外，鴻海 (2317-TW) 也首度公布電動車軟體平台 HHEV.OS，並向 MIH 未來將申請成為 MIH 軟體開放平台的標準；此外，鴻海也展示多項電動車關鍵零組件，包含 EPS 電動助力轉向系統、電動車載充電器、充電樁以及碳化矽半導體元件等硬體。

鴻海表示，HHEV.OS 能簡化軟體開發的複雜度，大幅縮短開發的時間，且具有優異的擴充性，符合車規安全，確保即時可靠的傳輸，透過 HHEV.OS 軟體平台，可以讓電動車設計者聚焦在最有價值的開發工作上，達到產品快速上市的目的。

在硬體方面，鴻海自行開發製造的「EPS 電動助力轉向系統」，相較於傳統 12V 電機，不僅升級至 48V 電機，體積同時縮小 20%，且搭配 ASIL D 車輛安全完整性最高等級的控制器，展現在電機、車用 ECU、滾珠螺桿、機構等關鍵技術力。

另外，電動車關鍵的電池上，鴻海乘用車固態電池國產化率 60%、MIH 成員供應比重達 100%，無負極全固態電池國產化率、MIH 供應比重均達 100%，另外也採用承受更高工作電壓的材料、以及特殊堆疊封裝等先進技術。

其餘零組件方面，還包括具備多種散熱底板結構，能因應電動車各類電力效能需求的碳化矽功率模組；以及電動車載充電器、充電樁、直流轉交流電逆變器、直流轉換器等應用元件；還有 1200V SiC MOSFET 製程，呈現集團在電動車上下游佈局的完整性。