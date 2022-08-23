NABE調查：72%經濟學家估美國經濟衰退明年年中開始

全美企業經濟協會 (NABE) 週一 (22 日) 公布的最新調查顯示，逾 70% 受訪的經濟學家預估美國經濟衰退明年年中開始，對聯準會達成經濟軟著陸抱持懷疑態度。

全國商業經濟協會 (NABE) 於 8 月 1 日至 9 日針對 198 名經濟學家進行的調查結果顯示，經濟學家大多認為，2023 年美國經濟前景黯淡，對聯準會不引發經濟衰退的情況下降低通膨的能力沒有太大信心。

有 72% 的經濟學家預計，美國下一次經濟衰退將在 2023 年年中開始，有 19% 的受訪者認為美國經濟已陷入衰退。

72% 的經濟學家預計，美國下一次經濟衰退將在 2023 年年中開始 (圖片：AFP)

將近 73% 的受訪者表示，他們「完全沒有信心」或「不太有信心」聯準會能在未來兩年內將通膨率從 8.5% 降至 2% 且不導致經濟衰退。只有 13% 的經濟學家表示，他們「有信心」或「非常有信心」聯準會能夠實現這一目標。

21% 的人認為聯準會可以避免經濟衰退；僅 3% 的人「非常有信心」聯準會能夠降低通膨。

NABE 政策調查主席 Juhi Dhawan 表示，調查結果顯示經濟學家普遍對通膨和衰退感到擔憂。

不過，經濟學家對美國經濟前景並不完全悲觀。受訪者大多支持本月拜登簽字立法的《通膨削減法案》能減少美國赤字、擴大醫療福利和應對氣候變化。

約 76% 的人支持該法案可望減少逾 3000 億美元赤字的目標；69% 的人贊成 15% 的最低企業稅；68% 贊成醫療補貼和藥品定價改革；63% 支持增加清潔能源補貼與投資。